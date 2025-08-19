Europa-Park ändert seine Öffnungszeiten – Grund ist ein besonderes Ereignis

Der Europa-Park in Rust feiert in diesem Jahr seinen runden Geburtstag! Pünktlich zum 50. Jubiläum hat sich der beliebte Freizeitpark in Deutschland auch jede Menge Spaß, Action und tolle Highlights für die ganze Familie überlegt.

Kein Wunder, dass bei diesem großen Ereignis auch gern mal Ausnahmen gemacht werden. „Mit besonderen Aktionen und Events, sowie mit einer neuen Familienattraktion und einem Kinofilm zelebriert die Inhaberfamilie Mack die erfolgreiche Unternehmensgeschichte das ganze Jahr über“, erklärt ein Sprecher gegenüber dieser Redaktion. Doch schon bald kommt etwas Großes auf die Europa-Park-Besucher zu.

Besonderes Event zum Europa-Park-Jubiläum

Denn am kommenden Samstag (23. August) wird das nächste Highlight in dieser Jubiläums-Saison zelebriert. „Als nächstes Event zum Jubiläum findet am 23. August eine zweite Sommernachtsparty mit Öffnungszeit bis 24 Uhr statt“, gibt der Sprecher des Europa-Park gegenüber dieser Redaktion weiter preis. Besucher haben also noch länger Zeit, den Park an diesem Tag zu erkunden.

+++Kaulitz-Zwillinge bald im Europa-Park? „Sind gespannt“+++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Und 2025 hat der Europa-Park neben der zweiten Sommernachtsparty noch einiges mehr zu bieten. So findet am 13. und 14. September spanischen Themenbereich ein wahres Fest statt. An diesen zwei Tagen verwandeln sich die verwinkelten Gassen in ein pulsierendes Fest voller Farbe, Musik und mediterraner Gaumenfreuden. Besonders cool: Der Eintritt zu diesem spanischen Spektakel ist im regulären Europa-Park-Ticket enthalten (>>>hier erfährst du mehr).

Mehr spannende Themen findest du hier:

Doch das war noch lange nicht alles. Wer noch nicht genug vom Europa-Park hat, der kann sich demnächst einen Kinofilm aus der Welt des beliebten Freizeitparks anschauen. „Zum ersten Mal in der Geschichte des Europa-Parks wird es einen Kinofilm mit unseren beliebten Maskottchen Ed & Edda geben. Ab Sommer 2025 wird der 90-minütige Animationsfilm ‚Grand Prix of Europe‘ überall in den Kinos zu sehen sein und mit liebevoller Inszenierung sowie Action und Humor die Zuschauer fesseln“, heiß es kürzlich in einem Statement.