Wahnsinn im Europa-Park – es passiert schon zum 10. Mal

Freizeitparks begeistern Millionen von Menschen weltweit. Sie sind Orte, an denen Besucher dem Alltag entfliehen können und Abenteuer, Unterhaltung und Spaß erleben. Besonders beliebt sind Parks, die sich durch ein außergewöhnliches Angebot und hohe Qualität auszeichnen. Einer von ihnen, der Europa-Park in Rust, hat sich dabei an die Spitze der Freizeitparkwelt gesetzt.

Der Europa-Park Rust wurde 2025 erneut als „Bester Freizeitpark der Welt“ ausgezeichnet. Zum 10. Mal erhielt er den renommierten „Golden Ticket Award“. Die Preisverleihung fand stilecht im Freizeitpark Carowinds in Charlotte, North Carolina, statt. Mit über 100 Attraktionen in 20 Themenbereichen überzeugte der Park die Jury nachhaltig und ließ weltweit die Konkurrenz hinter sich.

Europa-Park beeindruckt mit Angebot und Innovation

Im deutschen Baden-Württemberg nahe Freiburg gelegen, verknüpft der Europa-Park auf einzigartige Weise Tradition und Innovation. Die Jury lobte die spannende Mischung aus bewährten Highlights und immer neuen Attraktionen. Auch das abwechslungsreiche Unterhaltungsprogramm, die vielfältige Gastronomie und die Übernachtungsmöglichkeiten heben ihn hervor. Beim Gästeerlebnis erreichte er europaweit Platz 1 und wurde als zweitschönster Freizeitpark weltweit ausgezeichnet.

++ Vorwürfe nach Panne im Europa-Park – „Nicht fair!“ ++

Für die Betreiberfamilie Mack ist 2025 ein ganz besonderes Jahr. Jürgen und Mauritia Mack, die stellvertretend die Auszeichnung entgegennahmen, verwiesen auf das 50-jährige Bestehen des Parks. Jürgen Mack betonte: „Zum 10. Mal den ‚Golden Ticket Award‘ als bester Freizeitpark der Welt zu erhalten, ist historisch und für unsere Familie von unschätzbarer Bedeutung.“

Noch mehr News:

Doch nicht nur der Europa-Park selbst beeindruckte. Die angeschlossene Wasserwelt „Rulantica“ sicherte sich Platz 4 unter den weltbesten Wasserparks. Bei den Achterbahnen glänzten die Holzachterbahn „Wodan“ mit Rang 10 und die Stahlachterbahn „Voltron Nevera“ mit Platz 9. Mit über 6 Millionen Besuchern 2024 bleibt der Europa-Park die Nummer eins im deutschsprachigen Raum.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.