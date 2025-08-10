Kräftige Ohrfeige! Europa-Park taucht in Beliebtheits-Ranking nicht einmal auf!

Das dürfte ihnen aber gar nicht schmecken! Bei der Durchsicht der beliebtesten Freizeitparks fällt auf, dass der Europa-Park in Rust nicht unter den Top-Platzierungen zu finden ist. Dabei ist davon auszugehen, dass der Europa-Park dennoch rege besucht wird. Vor wenigen Monaten öffneten nach monatelanger Schließung zwei seiner beliebten Attraktionen wieder.

Der Europa-Park bleibt ein wichtiger Magnet für Besucher aus ganz Deutschland und darüber hinaus. Trotz fehlender Nennung in diesem Ranking zieht er jährlich Millionen an. Gerade die Neueröffnungen sorgen für frischen Zulauf, denn der Europa-Park überzeugt mit abwechslungsreichen Angeboten für Groß und Klein.

Europa-Park nicht im Ranking

Doch wer hat es nun aufs Treppchen geschafft? Auf Platz eins im Ranking landet der Heide Park in Soltau. Den zweiten Platz belegt ein Freizeitpark in Frankreich, der sich deutlich vom Europa-Park unterscheidet. Laut „Tripadvisor“ sollte man dort keine Achterbahnen oder ähnlichen Nervenkitzel erwarten. Es handelt sich um den Puy du Fou in der Region Vendée, rund drei Autostunden von Paris entfernt.

Der Puy du Fou bietet eine Zeitreise durch vier historische Dörfer, die von der Römerzeit bis ins Mittelalter führen. Besucher können sogar in einem Themenhotel übernachten, das als Schloss von Ludwig XIV. gestaltet ist. Diese besondere Atmosphäre hebt ihn vom klassischen Europa-Park-Angebot deutlich ab.

Der dritte Platz geht an den Web Adventure Park im englischen York. Dieser Freizeitpark bietet Spaß für die ganze Familie, unabhängig vom Wetter. Ein großer Indoor-Spielbereich sorgt dafür, dass schlechtes Wetter keinen Spaßverderber darstellt. Die gesamte Liste könnt ihr >>>hier einmal nachlesen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.