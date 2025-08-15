Europa-Park-Fans können es kaum erwarten – das kommt auf sie zu

15 Attraktionen, fünf Gastronomiebetriebe, 50 Mitarbeitende – und gerade einmal 16 Hektar Fläche: So bescheiden begann im Jahr 1975 die Geschichte des Europa-Parks in Rust. Und was heute als Europas größter Freizeitpark bekannt ist, war einst die kühne Vision eines Unternehmersohns, der Anfang der 70er-Jahre die Magie der Disney-Parks in den USA hautnah erlebte.

Und nun verkündigt die Mitarbeiter des Europa-Parks eine Nachricht, die bei vielen Urlaub-Fans für Freude sorgt– es geht schon in wenigen Wochen los …

Europa-Park: Spanisches Themenfest beginnt in wenigen Wochen

Inspiriert und voller Tatendrang kehrte Roland Mack zurück in seine Heimat, wo er gemeinsam mit seinem Vater Franz Mack (1921–2010) zwischen Feldern, Wäldern und Rebstöcken einen Ort erschuf, der seither Millionen von Menschen begeistert. Und heute, ein halbes Jahrhundert später, ist aus dem einst kleinen Park ein gigantisches Erlebnis-Resort geworden. Auf 140 Hektar vereinen sich der Europa-Park und die Wasserwelt Rulantica zu einem Universum voller Abenteuer.

Und jetzt, im großen Jubiläumsjahr, wird gefeiert – mit besonderen Themenfesten, die Europa in all seinen Facetten lebendig werden lassen. Im August wurde die alpine Magie der Schweiz zelebriert – mit traditioneller Musik, Trachten und Käsegenuss. Doch nun wird es feurig, leidenschaftlich und rhythmisch: ¡Bienvenidos a España!

Alle Infos im Überblick: So viel kosten die Tickets

Ab dem 13. September, Punkt 10 Uhr, heißt es nämlich im spanischen Themenbereich: Bühne frei für Flamenco, Gitarrenklänge und temperamentvolle Lebensfreude! Zwei Tage lang verwandeln sich die verwinkelten Gassen in ein pulsierendes Fest voller Farbe, Musik und mediterraner Gaumenfreuden.

Ob kunstvoller Tanz, leidenschaftlicher Gesang oder duftende Tapas – hier wird jedem, der gerne im Spanien Urlaub macht, das Herz aufgehen. Weitere Details sind noch geheim, wie ein Mitarbeiter gegenüber DER WESTEN offenbarte.

Das Beste daran: Der Eintritt zu diesem spanischen Spektakel ist im regulären Europa-Park-Ticket enthalten. Wer also am 13. oder 14. September den Park besucht, erlebt das Event hautnah – ohne Aufpreis, aber mit jeder Menge Herzklopfen.

Tickets gibt es ab 52 Euro für Erwachsene und ab 44 Euro für Kinder zwischen 4 und 11 Jahren. Also: Olé und ¡vamos! – der Europa-Park lädt ein zur Fiesta Española, wie man sie sonst nur auf der iberischen Halbinsel erlebt.