Gerüchteküche um „Euro-Mir“ brodelt – Europa-Park verrät erste Details

Sommerferien-Zeit heißt für viele auch: Freizeitpark-Zeit – und das nicht nur bei kleinen Besuchern. Denn auch Erwachsene zieht es immer wieder in Parks wie das Phantasialand, das Heide Park Resort oder den Europa-Park.

Letzterer feiert in diesem Jahr sogar einen ganz besonderen Geburtstag. Denn der Europa-Park wird 75 Jahre alt! Grund genug für die Parkbetreiber, die Attraktionen nach all den Jahren mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Und eine Achterbahn soll schon bald überarbeitet werden, wie der Park jetzt gegenüber unserer Redaktion bestätigt.

Europa-Park verrät neue Details

Dabei dreht es sich um die Achterbahn „Euro-Mir“. Seit Monaten köchelt die Gerüchteküche um die Kultattraktion bereits. Seit 1997 und damit seit fast 30 Jahren gehört sie zum festen Freizeitpark-Inventar. Umso größer war die Sorge bereits im Frühjahr diesen Jahres, dass die Attraktion schon bald Geschichte sein könnte. Roland Mack, Betreiber des Europa-Park Rust, bestätigte die Gerüchte damals weder, noch dementierte er sie.

Mittlerweile herrscht allerdings Gewissheit: Demnach soll die „Euro-Mir“ keinesfalls dem Erdboden gleichgemacht werden. Im Gegenteil: Sie soll nicht nur renoviert, sondern sogar „überarbeitet“ werden, wie unsere Redaktion auf Nachfrage erfuhr. Doch wann ist es so weit?

DAS können Besucher 2026 erwarten

Am Montagnachmittag (18. August) war auf Facebook das Gerücht aufgekommen, dass die Renovierungsarbeiten an der „Euro-Mir“ Ende 2026 beginnen könnten. Das Ziel: eine Wiedereröffnung im Sommer 2028. Schuld daran war ein Banner mit der Aufschrift „Projekt EuroMir 2028“, dass der Spieleentwickler als „Easter-Egg“ in das Europa-Park-Videospiel eingebau hatte. Aber was sagt der Europa-Park selbst zu diesen Spekulationen?

Ganz in die Karten schauen lassen, will sich der Park in Baden-Württemberg noch nicht. So heißt es auf unsere Nachfrage lediglich, dass es „mittelfristige“ Überarbeitungs-Pläne für die „Euro-Mir“ gäbe. „Aktuell befinden wir uns in einem sehr frühen Planungsstadium. Weitere Details veröffentlichen wir zu gegebener Zeit auf unseren offiziellen Kanälen“, so ein Sprecher gegenüber dieser Redaktion. Das entsprechende Banner sei aus dem Spiel entfernt worden, um weitere Missverständnisse zu vermeiden. Doch nicht nur an der Kultachterbahn soll bald gearbeitet werden.

Denn wie ein Sprecher des Europa-Parks ebenfalls offenbarte, entstehen 2026 gleich zwei neue Attraktionen auf dem Ruster Gelände: Zum einen soll mit Monaco der mittlerweile 18. Themenbereich seine Eröffnung feiern. Zum anderen wird in der Silver Lake City ein neues Hotel – die Riverside Western Lodge – entstehen. Mit 119 Zimmern wird sie in die Welt des amerikanischen Westens entführen. Besucher dürfen also gespannt bleiben, was sich hinter den Kulissen noch so alles im Europa-Park tun wird. Schon jetzt wurde allerdings an den Öffnungszeiten geschraubt. Was dahintersteckt, liest du hier >>>.