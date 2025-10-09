Sowas gabs noch nie: Europa Park ändert sein Design – der Grund ist international

Einmal die Sorgen des Alltags vergessen, den Frust herausschreien und sich wie ein kleines Kind freuen – all das kann man im Europa Park. Immerhin sorgen die zahlreichen Achterbahnen und Attraktionen immer wieder für (positive) Schwindelgefühle und flaue Mägen.

Doch nun verändert sich der Europa Park – auch das beliebte Maskottchen Ed Euromaus wird bald ganz anders aussehen. Der Grund dafür liegt weit über der Nordsee.

Europa Park: Es wird grün!

Obwohl der Europa Park normalerweise für strahlende Gesichter sorgt, dürfte diese Nachricht Ende 2024 für ordentlich Wirbel gesorgt haben. Ab diesem Zeitpunkt war nämlich klar, dass die Besucher im Jahr 2025 für ihre Tickets tiefer in die Tasche greifen müssen. So soll eine Eintrittskarte für Erwachsene statt 69,50 Euro 73 Euro kosten – also ein Aufschlag von 3,50 Euro (>> wir berichteten).

Doch trotz dieser Preiserhöhung lassen es sich die Adrenalin-Fans nicht nehmen, in den Europa Park zu strömen. Jährlich sollen rund 6 Millionen Besucher vor Ort sein. Kein Wunder also, dass der Freizeitpark an der Spitze Deutschlands steht. So erhielt er 2025 bereits zum zehnten Mal (!) den begehrten „Golden Ticket Award“ (>> hier gibts mehr Infos). Und das aus gutem Grund: Auf die Gäste warten nicht nur über 100 Attraktionen und 20 Themenbereiche, sondern auch immer wieder besondere Aktionen.

Irisches Wochenende am 11. bis 12. Oktober

Und schon wartet das nächste Highlight auf die zahlreichen Fans des Europa Parks in Rust: „Dieses Wochenende feiern wir unser irisches Themenfest!“ Es findet vom 11. bis 12. Oktober statt und wie es sich gehört, wird es in dieser Zeit grün. Nicht nur Ed Euromaus trägt einen grünen Anzug mit passender Weste und Kleeblättern sowie einer grünen Fliege, es sind auch überall grüne Luftballons zu finden.

Das ist jedoch noch nicht alles! Auf die Besucher warten noch jede Menge thematisch passende Attraktionen, wie die Veranstalter auf der offiziellen Facebook-Seite verraten. Es gibt „irische Stepptänze, Dudelsackmusik, Fiddle-Musik und echte Pub-Atmosphäre“ – natürlich inklusive Guinness und Irish Coffee.

Die gute Nachricht: Es gibt noch Tickets für diese zweitägige Veranstaltung zu kaufen! HIER kannst du dir eine Eintrittskarte schnappen und den Ausflug nach Irland im Europa Park genießen.