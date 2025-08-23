Besucher im Europa-Park sind baff – plötzlich sitzen diese Fußball-Stars in der Achterbahn

Der Europa-Park feiert in diesem Jahr ein rundes Jubiläum, denn vor 50 Jahren öffnete der beliebte Freizeitpark in Rust seine Pforten. Und das wird in diesem Jahr gebührend gefeiert – mit etlichen Aktionen und vielen tollen Highlights, versteht sich.

Dass sich dieses Spektakel kaum einer entgehen lässt, ist dabei selbsterklärend – so auch einige Fußball-Stars, die dem Europa-Park kürzlich einen Besuch abstatteten. Via Facebook schreibt der Park: „Wie cool kann ein Teamausflug sein? FC Bayern Frauen: JA!“

Hoher Besuch im Europa-Park

Die zweite 2. Mannschaft des erfolgreichen Fußballvereins gönnte sich einen Teamausflug der besonderen Art. „Nachdem erst vor Kurzem wieder die FC Bayern KIDS CLUB Fußballcamps bei uns stattgefunden haben, durften wir nun sogar die 2. Mannschaft des Rekordmeisters bei uns begrüßen. Was für ein cooler Tag!“, fügt der Park zu einem Foto hinzu.

+++Gerüchteküche um Euro-Mir brodelt – Europa-Park nennt erste Details+++

Darauf zu sehen: die gesamte Mannschaft in der Achterbahn „Blue Fire“! Doch nicht nur diesen Coaster machte die Damenmannschaft unsicher – auch die beliebte Achterbahn „Volton“ wurde ordentlich befahren. „Was soll denn der freie Platz hinten rechts auf Voltron? Ihr hättet mich doch anrufen können“, kommentiert unter anderem ein begeisterter Europa-Park-Besucher den Beitrag im Netz.

„Hatten einen Riesenspaß!“

Und auch der FC Bayern hat es sich nicht nehmen lassen, seinen Fans einen Einblick in diesen actionreichen Tag zu geben. „Team-Event im Europa-Park. Kann es noch besser werden? Unsere FCB Frauen II hatten einen Riesenspaß!“, kommentiert der Verein zu einem kurzen Clip auf Instagram.

Die Fans feiern die Aufnahmen sehr. „Coole Aufnahmen. Hoffe, alle hatten viel Spaß“, „Die Mädels haben Spaß“ oder „Klasse, das schweißt zusammen“, kommentieren unter anderem drei User. Und auch der Europa-Park bedankt sich für den Besuch.