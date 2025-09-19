Europa-Park bekommt neue Attraktion – Besucher sind skeptisch: „Reißt mich nicht vom Hocker“

18 Themenbereiche und über 100 Attraktionen: Im Europa-Park gibt es zahlreiche Fahrgeschäfte – das sollte spätestens jetzt jedem klar sein. Schon seit 1975 begeistert der Freizeitpark die kleinen und großen Gäste – klar, dass sich seitdem einiges geändert hat.

Nun kommt ein brandneues Geschäft hinzu, bei dem eine bekannte Influencerin und „Let’s Dance“-Teilnehmerin ihre Finger im Spiel hat. Doch trotz ihrer großen Bekanntheit sind einige Fans des Europa-Parks alles andere als begeistert …

„Let’s Dance“-Star eröffnet Café im Europa-Park

Inmitten von Achterbahnen und kreischenden Fans soll demnächst ein kleines Café mit Kuchen und anderen gebackenen Leckereien für volle Mägen sorgen. Dabei handelt es sich nicht um ein weiteres Geschäft des Europa-Parks, sondern um das erste Café der YouTuberin und Influencerin Sally Özcan.

Nachdem sie 2023 bei „Let’s Dance“ teilgenommen hat, sorgt sie jetzt (erneut) für Applaus im Netz. Ihre Follower auf Instagram sind nämlich schlichtweg aus dem Häuschen, als sie verkündet, dass ihr Café am 28. März 2026 im Europa-Park eröffnet. So schreibt ein User: „Wow!“, und fügt ein rotes Herz hinzu. Ein anderer meint sichtlich begeistert: „Ich freue mich schon voll auf das Café“.

++ Auch interessant: Europa-Park warnt: Trägst du DAS, betritt bitte keine Achterbahn – sonst kann es teuer werden ++

Und auch die Influencerin freut sich. Sie meint nämlich: „Ich freue mich riesig, mein erstes eigenes Café ausgerechnet im Europa-Park eröffnen zu dürfen – einem Ort, der für Familie, Begeisterung und Emotion steht. Dieser Traum wird jetzt Wirklichkeit, und ich kann es kaum erwarten, meine Welt mit den Gästen zu teilen. Es soll ein Ort sein, an dem man sich wohlfühlt, genießt und einfach eine schöne Zeit hat.“

Fans sind zwiegespalten

Mittlerweile ist auch das Geheimnis gelüftet, wo die Fans das beliebte Café 2026 finden können: Im Themebereich Island „direkt im Blue Fire Dome“, so verkündet es der Europa-Park auf seiner offiziellen Facebook-Seite.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Doch nicht alle sind von der Neueröffnung begeistert. So schreibt ein User auf Facebook: „Ein Dunkin‘ Donuts wäre mir lieber gewesen.“ Ein anderer meint: „Fürchterlich.“ Ein weiterer Nutzer fügt hinzu: „Ein Grund mehr, nicht mehr in den Europa-Park zu fahren.“ Noch einer fügt hinzu: „Reißt mich jetzt nicht vom Hocker.“

Mehr News:

Übrigens: Offenbar soll die Influencerin auch selbst ab und zu im Café im Europa-Park stehen und ihre Leckereien verkaufen. Mit etwas Glück können die Fans der YouTuberin also nicht nur jede Menge Action-Spaß erleben, sondern auch von einem bekannten Star persönlich bebacken werden.