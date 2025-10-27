Europa-Park warnt: Trägst du DAS, betritt bitte keine Achterbahn – sonst kann es teuer werden

Die Sommerferien bedeuten für viele Menschen in Deutschland Urlaub, kurze Trips und viele Ausflüge – zum Beispiel in den Europa-Park. Gerade zur warmen Jahreszeit ist der Freizeitpark in Rust besonders stark besucht und sorgt tagtäglich für lachende Gesichter und glückliche Erinnerungen.

Die Preise haben es allerdings in sich: Für normales Tagesticket für Erwachsene musst du ziemlich tief in die Tasche greifen und mindestens 52 Euro bezahlen, je nach Saison. Für viele Besucher lohnt sich der Preis, schließlich erleben sie in Deutschlands größtem Freizeitpark einmalige Augenblicke, die sonst undenkbar gewesen wären. Doch eine Sache solltest du im Europa-Park lieber lassen, wenn du nicht noch mehr bezahlen willst. Wenn du DAS auf einer der Achterbahnen trägst, könnten nämlich enorme zusätzliche Kosten auf dich zukommen.

Europa-Park: Sollten Gäste DAS lieber nicht tragen?

Der Europa-Park versucht, Gästen mit Behinderungen einen unbeschwerten und sicheren Aufenthalt im Park zu ermöglichen. Aber was ist mit Gästen, die ein Hörgerät tragen? Ist es sicher, die Geräte auf den Achterbahnen zu tragen oder sollten Betroffene sie lieber rausnehmen? Genau diese Frage stellte sich ein Besucher in einem Facebook-Beitrag: „Hat von euch jemand Erfahrung mit Hörgeräten in den großen Achterbahnen, explizit mit Voltron und Bluefire? Nehmt ihr es heraus oder lasst ihr es drin?“, fragt der Besucher.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

„Für die Fahrt besser rausnehmen… Ist ja kein Aufwand!“, rät ein User dem Ersteller des Beitrags. „Ein Kollege von uns hat so ein modernes Ding im Ohr, welches sich mit dem Handy verbindet. Nimmt es aber nie raus, wenn er die besagten Bahnen fährt“, berichtet ein anderer Besucher von seinen Erfahrungen. Aber was sagt der Europa-Park dazu? Diese Redaktion hat nachgehakt.

Das empfiehlt der Europa-Park

Prinzipiell sind alle Attraktionen im Europa-Park für Menschen mit Hörgeräten freigegeben. „Hörgeräte können jedoch theoretisch auf Elektromagnetismus in Attraktionen reagieren, hier ist Vorsicht geboten“, warnt der Park. „Die Einstellung des Hörgerätes liegt in der Verantwortung des Gastes“.

+++Besucher im Europa-Park sind baff – plötzlich sitzen diese Fußball-Stars in der Achterbahn+++

Die Mitarbeiter empfehlen, das Hörgerät überall dort, wo lose Gegenstände verboten sind, abzunehmen. Wenn du dein Hörgerät also nicht verlieren möchtest, solltest du es vor der wilden Fahrt am besten gut verstauen. Schließlich kosten die kleinen Apparate nicht gerade wenig Geld und eine Neuanschaffung kann schnell teuer für dich werden.

Darauf müssen Gäste mit Hörgeräten achten

Auf Nachfrage von dieser Redaktion, ob es bestimmte Sicherheitsvorkehrungen oder Ausnahmen für Personen mit Hörgeräten geben würde, erklärt der Europa-Park folgendes: „Die Anweisungen durch Mitarbeiter müssen verstanden und befolgt werden können. Das muss nicht unbedingt durch Hören sein, sondern kann beispielsweise auch durch das Verstehen von Mimik und Gestik passieren. Gegebenenfalls muss die Informationsvermittlung durch eine Begleitperson gewährleistet werden.“

Mehr Nachrichten:

Wer also ein Hörgerät trägt, ist bei seinem Besuch im Europa-Park selbst für dieses verantwortlich. Um nicht auf den Kosten für eine Neuanschaffung sitzen zu bleiben, wenn das Gerät bei einem Looping flöten geht, sollten Gäste demnach lieber auf Nummer sicher gehen und den Apparat im Vorhinein abnehmen und gut verstauen!