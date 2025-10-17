Erlebnis im Europa Park löst bei Frau Übelkeit aus – Besucher sollten sofort Mitarbeiter alarmieren

Der Europa Park hat allerhand zu bieten. Bei mehr als 100 Attraktionen kommt jeder Besucher auf seine Kosten. Alleine die 14 Achterbahnen lassen das Herz von Adrenalin-Junkies nicht nur sprichwörtlich höherschlagen.

Dass Besucher nach einem ganzen Tag im Europa Park, samt einer Fahrt auf dem „Silver Star“ oder dem „Blue Fire Megacoster“ nicht mehr wissen, wo der Kopf steht, überrascht da nicht. Einer Besucherin ist allerdings bei einer Attraktion richtig übel geworden – und dafür hat sie keinen Fuß auf irgendeine Achterbahn gesetzt.

Europa-Park-Besucherin: „Mir war noch nie so schlecht“

„Hör auf, alle glücklich machen zu wollen. Du bist keine Achterbahn“, lautet ein Facebook-Post des Europa Park. Mit diesem Beitrag stößt der Park auf viel Wohlwollen. Unzählige Fans kommentieren und berichten von ihren schönen Erlebnissen, Achterbahnfahrten und Übernachtungen in dem Freizeitpark. Doch einer Userin ist der Drang nach einer Fahrt auf den Achterbahnen völlig vergangen. Schuld daran ist keines der sich überschlagenden Attraktionen.

„Seit meinem VR-Achterbahn-Erlebnis habe ich überhaupt kein Bedürfnis mehr nach Achterbahn fahren. Mir war noch nie so schlecht in meinem Leben, da hatten wir richtig Pech… da hing das Bild immer und passte dadurch nicht zu den Bewegungen“, schreibt die Frau unter den Beitrag des Europa-Parks, macht aber auch sofort deutlich „[…] alle anderen Fahrgeschäfte sind der Hammer.“

Doch was sagt eigentlich der Europa Park zu dem ganzen Vorfall? Unsere Redaktion hat nachgehakt. Das Gute: Laut eines Sprechers komme es sehr selten vor, dass bei der VR-Attraktion die Bilddarstellung von den physischen Bewegungen abweicht. Im Fall der Frau lag offenbar eine technische Störung vor. Wenn eben dies auftritt, sollen Besucher sofort die Mitarbeiter informieren. Dann gibt es laut Angaben des Sprechers eine Rückerstattung des Ticketpreises für das VR-Erlebnis oder das Angebot einer neuen Fahrt.