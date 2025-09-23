Eurojackpot geknackt! 120 Millionen Euro für Tipper aus Deutschland

Lotto-Hammer am Dienstag (23. September)!

Der Eurojackpot wurde geknackt – und die Mega-Summe in Höhe von 120 Millionen Euro geht nach Deutschland – genauer gesagt nach Berlin!

Eurojackpot: 120 Millionen Euro gehen nach Berlin

Wie Westlotto mitteilte, haben ein Spieler oder eine Tippgemeinschaft aus der Hauptstadt den Mega-Jackpot gewonnen. Es ist ein Rekordgewinn im Lotto für Deutschland! Berlin ist damit auch das erste Bundesland, das den 120-Millionen-Jackpot zweimal knacken konnte.

Der Glückspilz oder die glückliche Tippgemeinschaft hatten die Gewinnzahlen 7, 8, 31, 32, 33 und die beiden Eurozahlen 10 und 11 richtig. In keiner der zwölf vorangegangenen Ziehungen konnte der Hauptjackpot geknackt werden!

Zuletzt knackte ein Berliner im November 2022 den Eurojackpot – auch damals stellte er damit einen Lottogewinnrekord für Deutschland auf. Der letzte Hauptgewinn für einen einzigen deutschen Spieler ging im Mai 2025 nach Baden-Württemberg.

Der Jackpot ist so hoch, weil sich die Summe mit jeder nicht-erfolgreichen Ziehung. 120 Millionen Euro sind jedoch die gesetzlich festgelegte Obergrenze. Wird der Jackpot dann immer noch nicht geknackt, wandert das Geld in die zweite Gewinnklasse.

Gezogen werden die Zahlen im finnischen Helsinki, koordiniert wird der Eurojackpot jedoch aus Deutschland – durch Westlotto in Münster. Die Gewinnwahrscheinlichkeit liegt bei 1 zu 140 Millionen. (mit dpa)

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.