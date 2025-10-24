69-Millionen-Eurojackpot geknackt – deutsches Paar erlebte „Krimi“

Ein Ehepaar aus dem Rhein-Main-Gebiet hat den Eurojackpot mit über 69 Millionen Euro geknackt. Die Ziehung am 17. Oktober war ihr Glücksmoment. Seit Jahren spielen sie dieselben Lotto-Zahlen – immer freitags. „Wir haben sie!“, sagte der Ehemann. An den Gewinn glaubte das Paar zunächst nicht.

Ein Krimi um den Eurojackpot

„Der Freitagskrimi fiel aus, wir hatten den Krimi ja daheim“, scherzt die Ehefrau über den unvergesslichen Abend. Statt Spannung auf dem Bildschirm dominierte Jubel zu Hause.

Nun überlegt das Paar, ob sie ihren Gewinn anderen Familienmitgliedern anvertrauen. Ruhe zu bewahren, sei nicht einfach, sagte Lotto Hessen.

Pläne für den großen Eurojackpot-Gewinn

Das Ehepaar will sich mit dem Geld „den Traum von den eigenen vier Wänden“ erfüllen, vielleicht sogar früher als gedacht. Sabine Tonscheidt von Lotto Hessen betonte: „Es ist anfangs nicht leicht, das Glück zu genießen, ohne gleich jedem davon zu erzählen.“ Disziplin helfe, um langfristig Freude zu haben.

Dies ist der dritte Millionen-Gewinn in Hessen 2024. Ende März gewann ein Vater 15,3 Millionen Euro, fand die Quittung aber erst Monate später. Vor ihm hatte eine Tippgemeinschaft aus Nordhessen im Februar unglaubliche 87,9 Millionen Euro abgesahnt. Der Eurojackpot sorgt in Hessen weiterhin für große Träume.