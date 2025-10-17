Eurojackpot geknackt! Deutscher gewinnt fast 70 Millionen

Für einen Lotto-Spieler aus Hessen ist ein Traum wahr geworden! Der Glückspilz hat am Freitag (17. Oktober) den Eurojackpot geknackt und unglaubliche 69 Millionen Euro abgeräumt.

Der Gewinner ist der einzige Tipper, der mit seinen Zahlen exakt ins Schwarze traf.

Eurojackpot geht nach Deutschland

Der Tippschein wurde laut Westlotto in Hessen abgegeben, erfuhr „Bild.de„. Ob hinter dem Erfolg eine Einzelperson oder eine Tippgemeinschaft steckt, bleibt vorerst ein Geheimnis. Sicher ist: Die gezogenen Eurojackpot-Zahlen 18, 21, 34, 35 und 46 sowie die Eurozahlen 2 und 3 haben das Leben der unbekannten Person schlagartig verändert.

Die Spannung steigt nun, wann sich der Glückspilz bei den Lotto-Verantwortlichen meldet. Danach wird der Gewinn offiziell bestätigt und ausgezahlt – die Auszahlung soll in wenigen Tagen erfolgen. Solch eine Gewinnsumme lässt Träume wahr werden!

Zweiter deutscher Lotto-Glückspilz in wenigen Wochen

Bereits vor wenigen Wochen hatte ein Spieler aus Berlin das Glück, den Maximaljackpot von 120 Millionen Euro zu knacken. Doch der Gewinner nahm sich zwei Wochen Zeit, um die Riesen-Summe zu verarbeiten. „Er wollte den Gewinn erst einmal sacken lassen“, hieß es damals bei Lotto Berlin.

Der Eurojackpot ist europaweit bekannt und erfreut sich in 19 teilnehmenden Ländern großer Beliebtheit. Kein Wunder, schließlich locken regelmäßig beeindruckende Summen. Die Maximalhöhe des Jackpots liegt bei sage und schreibe 120 Millionen Euro – die höchste Auszahlung einer Lotterie in ganz Europa!

Trotz der gigantischen Summen ist der Hauptgewinn eine extrem seltene Glückssache. Die Gewinnwahrscheinlichkeit auf diese Millionen liegt gerade mal bei 1 zu 140 Millionen. Doch wie man sieht, kann schon ein einziger Tipp den Unterschied machen – wie nun in Hessen eindrucksvoll bewiesen wurde.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.