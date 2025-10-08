Deutscher Eurojackpot-Gewinner sammelt 120 Millionen Euro ein – er ließ sich einen halben Monat Zeit

Na, das wurde auch mal langsam Zeit!

Am 23. September wurde der Eurojackpot geknackt. 120 Millionen Euro gingen an einen oder mehrere Spieler in Deutschland, genauer gesagt in Berlin (>> wir berichteten).

Eine lebensverändernde Summe. Doch trotz dieses gewaltigen Betrags passierte erst einmal gar nichts. Niemand in Berlin meldete sich und beanspruchte den Gewinn für sich. Es dauerte zwei Wochen – quasi einen halben Monat – bis sich der Gewinner endlich meldete, wie Westlotto am Mittwoch (8. Oktober) offiziell bestätigte.

Eurojackpot wandert nach Berlin

Der Berliner Glückspilz hatte die Gewinnzahlen 7, 8, 31, 32, 33 und die beiden Eurozahlen 10 und 11 richtig. Er stammt aus dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf.

Damit ist es erst das zweite Mal, dass der Eurojackpot in die deutsche Hauptstadt wandert, zuletzt war das im November 2022 der Fall.

Berliner wollte Lotto-Gewinn „sacken lassen“

Doch warum hat er sich so lange Zeit gelassen, um den Gewinn für sich zu beanspruchen? Man möchte meinen, dass man es – sobald von seinem Lotto-Glück erfährt – kaum abwarten kann, das Geld endlich aufs Konto überweisen zu können. „Er hat sich Zeit gelassen, weil er den Gewinn erst mal sacken lassen wollte“, erklärte Westlotto gegenüber der Deutschen-Presse-Agentur.

Was der Glückspilz mit dem vielen Geld vorhat, ist ebenfalls unbekannt: „Er hat sich sehr bedeckt gehalten.“ Nächste Woche soll das Geld auf das Konto des Gewinners wandern.

Der Eurojackpot ist so hoch, weil sich die Summe mit jeder nicht-erfolgreichen Ziehung erhöht. 120 Millionen Euro sind jedoch die gesetzlich festgelegte Obergrenze. Wird der Jackpot dann immer noch nicht geknackt, wandert das Geld in die zweite Gewinnklasse.

Gezogen werden die Zahlen im finnischen Helsinki, koordiniert wird der Eurojackpot jedoch aus Deutschland – durch Westlotto in Münster. Die Gewinnwahrscheinlichkeit liegt bei 1 zu 140 Millionen.

(mit dpa)

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.