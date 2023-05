Euro: 2-Euro-Münze plötzlich viel mehr wert – steckt sie in deinem Kleingeld-Fach?

Zu besonderen Anlässen gibt es immer wieder auch besondere Euro-Münzen – und diese könnten dann auch noch eine ganze Menge mehr wert sein, als ihr ursprünglicher Wert beträgt.

Hast du zufällig diese 2-Euro-Münze in deinem Portemonnaie? Dann kannst du sie jetzt für den vielfachen Wert verkaufen.

Euro: 2-Euro-Münze kann dir ordentlich Geld einbringen

Eine Münze mit dem Profil von Grace Kelly, eine Münze zum Weltjugendtag, eine Liebes-Münze – neben den normalen Drucken auf den Euro-Münzen der europäischen Länder mit Euro-Währung, gibt es zahlreiche besondere Versionen der 2-Euro-Münzen.

Die 2-Euro-Münze zum 80. Geburtstag von Papst Benedikt XVI. ist ganz schön viel wert. Foto: IMAGO/Cover-Images

Eine besondere Münzprägung ist auch die zum 80. Geburtstag von Papst Benedikt XVI. Im Jahr 2007 wurde dem deutschen Papst eine spezielle Münze gewidmet. Darauf zu sehen ist das Profil des verstorbenen Papst Benedikt XVI. und die Inschrift „Benedikt XVI P.M. Aetis Anno LXXX – Citta del Vaticano“. Gestaltet wurde diese von der berühmten Münzdesignerin des Vatikans, Daniela Longo.

So viel ist die Münze wert

Solltest du diese Münze in deinem Portemonnaie finden, kannst du damit richtig abräumen. Der Wert wird laut „KabelEins“ auf satte 150 Euro geschätzt. Doch warum ist sie so besonders? Zum einen ist da natürlich die besondere Prägung, zum anderen wurde sie nur in einer geringen Stückzahl produziert. Nach Angaben des deutschen Münzversandhauses beträgt die Auflage nur 85.000 Stück.

Die Münze zum 80. Geburtstag von Paps Benedikt XVI. ist aber nicht die einzige Münze aus dem Vatikan, die dir ordentlich Geld einbringen könnte. So gibt es aus dem Vatikan beispielweise auch eine 2-Euro-Münze zum Weltjugendtag. Wie viel diese wert ist, kannst du hier nachlesen!