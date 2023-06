Über 20 Jahre ist es her, dass der Euro als neues Zahlungsmittel in Deutschland und den damaligen Mitgliedsstaaten eingeführt wurde. Seit 2002 wird nicht mehr mit der Deutschen Mark (DM) bezahlt – auch wenn viele Menschen immer noch in Gedanken auf die alte Währung umrechnen.

Mit der Einführung des Euro kamen auch zu Beginn die sogenannten Starterkits. Für damals noch 20 DM erhielt man einen Sack mit einem gemischten Satz Münzen. Der Nominalwert des Päckchens belief sich beim Kauf noch auf gerade einmal 10,23 Euro. Heute ist er jedoch teils deutlich höher.

Euro-Starterkits: Diese sind besonders gefragt

Hast du auch noch so ein Starterkit zu Hause? Dann kannst du dich sehr wahrscheinlich glücklich schätzen. Denn der Wert des Münzpakets hat sich in den vergangenen zwei Dekaden vervielfacht. Heute kann dir das Set eine Menge Geld einbringen, wenn du dich entscheiden solltest, es zu verkaufen.

Ganz besonders die Starterkits aus den Zwergstaaten sind heiß begehrt unter Sammlern. Vor allem Monaco und der Vatikan gelten als Rarität. Denn in den Staaten gab es nie so viele Sets wie in anderen Ländern. Das liegt an der geringen Bevölkerungszahl.

So sehen die Euro-Starterkits von vor über 20 Jahren aus. Foto: imago/Raimund Müller

Ein zweiter Faktor ist, dass in den Sets nur jede Münze einmal vorhanden ist. Somit sinkt der Wert zum Kaufzeitpunkt auf lediglich 3,88 Euro. Der Wiederverkaufswert ist allerdings astronomisch hoch. Während die Sets aus Monaco teils für 500 Euro gehandelt werden, gehen die aus dem Vatikan mitunter sogar für mehr als 600 Flocken über den Tisch.

Deutsches Starterkit ist weniger wert

Jetzt kommt leider die bittere Nachricht: Für Sets aus Deutschland, Frankreich oder auch Italien bekommst du deutlich weniger Geld. Selbst wenn sie ungeöffnet sind, bringen dir die Tüten vielleicht noch zwischen 15 und 50 Euro. Denn davon gibt es einfach so viele, dass das Angebot-Nachfrage-Verhältnis zugunsten der Ankäufer entscheidet.

Diese Münzen stecken im deutschen Starterset:

Münzwert Anzahl 2-Euro 2 1-Euro 3 50 Cent 4 20 Cent 4 10 Cent 3 5 Cent 2 2 Cent 1 1 Cent 1

Hier ist Vorsicht geboten

Solltest du allerdings einmal auf ein Starterkit aus San Marino stoßen: Vorsicht! Was nicht alle wissen: Dort wurden bei der Währungsreform im Jahr 2002 nämlich gar keine Münzen in Umlauf gebracht. Bei einem solchen Angebot wird es sich deshalb sicherlich um eine Fälschung handeln.