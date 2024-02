Euro: Kennst du noch die Starterkits? Sie sind heute extrem wertvoll

Die Älteren von uns werden sich vielleicht noch erinnern…Nicht immer war der Euro das Zahlungsmittel der Wahl in Deutschland. Im Jahr 2002 löste der Euro in vielen europäischen Staaten die jeweiligen Landes-Währungen ab. Um den Übergang zu erleichtern, wurden damals in allen Euro-Staaten sogenannte Starterkits angeboten.

In Deutschland konnte man sich vor der Einführung der neuen Währung sogenannte Starterkits zum Preis von umgerechnet rund 20 D-Mark kaufen. Darin enthalten Münzen im Nominalwert von 10,23 Euro. Doch mittlerweile hat sich der Sammlerwert der Starterkits zum Teil massiv verändert. Bestimmte Starterkits können dir heute eine ganze Menge Geld einbringen.

Euro: So viel bekommst du für dein Starterkit

Wer sein Starterkit in den Händen hielt, stand damals vor der Qual der Wahl. Den Plastikbeutel öffnen, um die ersten Prägungen in der Hand zu halten. Oder verschlossen aufbewahren, um darauf zu setzen, dass sich der Wert der Münzen im Laufe der Zeit vervielfacht. Jetzt ist klar: Wer Geduld bewiesen hat, kann mittlerweile jubeln.

Denn bestimmte Starterkits werden heute zu ordentlichen Preisen gehandelt. Besonders gefragt sind die aus dem Vatikan und Monaco. Weil so wenige Menschen in den beiden Zwergstaaten leben, wurden entsprechend wenige Starterkits ausgegeben. Ihre geringe Auflage macht sie besonders begehrt. Sammler legen bis zu 1000 Euro auf den Tisch, um sich eines der Starterkits aus dem Vatikan zu sichern. Im Fall von Monaco sind es rund 500 Euro. Im Fall des Vatikans ist die Wertsteigerung besonders irre. Schließlich wurde dort im Gegensatz zu anderen Ländern nur jeweils eine Münze jeder Art verkauft. Der Geldwert betrug also nur 3,88 Euro. Das Starterkit aus dem Vatikan ist also mehr als 250 Mal so viel wert wie bei der Ausgabe.

So viel ist ein deutsches Starterkit wert

In Deutschland wurden Starterkits mit zwei Zwei-Euro-Münzen, drei Ein-Euro-Münzen, viermal 50 und 20 Cent, dreimal 10 Cent, zwei Fünf-Cent-Stücken sowie jeweils einem Zwei- und Ein-Cent-Stück ausgegeben. Weil aber mehr als 50 Millionen Päckchen ausgegeben wurden, sind die Starterkits aus Deutschland für Sammler kaum interessant.

Zwar werden sie im Netz teilweise für bis zu 50 Euro angeboten. Experten bezweifeln aber, dass sich bei solchen Preisen Käufer finden. Der Plastikbeutel kann hierzulande also ohne schlechtes Gewissen geöffnet werden. Solltest du aber einen aus einem Zwergstaat ergattert haben, kannst du dich auf einen Geldsegen freuen.