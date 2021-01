Euro: So viel Geld will ein Verkäufer für diese 2-Euro-Münze haben – „ein Skandal“

Euro-Münzen mit Fehlprägungen sind für die Numismatiker oft interessant. Um besondere Exemplare zur eigenen Sammlung hinzufügen zu können, zahlen die Münzliebhaber auch mal ein paar Euro mehr als den Geldwert der Münze.

Bei Ebay will ein Händler jetzt den Wert seiner Zwei-Euro-Münze mit Fehlprägung mehr als vertausendfachen – und bietet sie für den stolzen Preis von 2125 Euro (!) an. Doch ist sie das wirklich wert?

Euro: Für diese Münze verlangt der Händler über 2000 Euro

Zugegeben, auf den ersten Blick sieht die Münze für den Laien aus wie ein ganz normales Geldstück. Für jemanden, der sein Geld hauptsächlich ausgibt, anstatt es in Alben zu kleben, bestehen keine sichtbaren Unterschiede zu jeder anderen Zwei-Euro-Münze.

Schaut man mit der Lupe genauer drauf, ist der waagerechte Strich des Buchstaben L vom Wort „Bundesrepublik“ allerdings einen Mikrometer länger als üblich. Mit guten Willen lässt sich so statt „Bundesrepublik“ das Wort „Bundesrepubuk“ erkennen.

Der Verkäufer preist das gute Stück aus diesem Grund als „Fehlprägung“ an und will damit den Preis von 2125 Euro rechtfertigen. Ein fairer Preis, den auch du für eine solche Münze erhalten könntest?

Diese EU-Länder zahlen nicht mit dem Euro, sondern haben ihre eigene Währung:

Dänemark

Schweden

Tschechien

Polen

Bulgarien

Kroatien

Rumänien

Ungarn

Leider nicht. Falls du jetzt schon die Euros in deiner Spardose untersucht hast, war deine Mühe umsonst. „Das ist ein klassischer Fall von Fantasiepreis, wie übrigens die allermeisten Ebay-Festpreisangebote für vermeintliche 'Fehlprägungen'“, erklärt Konrad Classen vom Münzenhändler „Peus Münzen“.

Ein tatsächlicher Handel würde bei solch horrenden Preisen vermutlich niemals stattfinden, doch findige Händler hoffen, dass Laien in ihre Falle tappen und den horrenden Betrag locker machen.

Diese Fehlprägungen sind mehr wert als ihr Geldwert

Besonders wertvoll ist das Ebay-Angebot seiner Meinung nach nicht: „Ein alter Stempel, auf dem winzige Details verloren gegangen sind, stellt noch keinen Prägefehler da. Das ist ein natürlicher Vorgang innerhalb der Toleranz und häufig.“

Echte Prägefehler erkenne man hingegen auch ohne Lupe. Dabei könne es sich etwa um eine Stempeldrehung oder ein „Spiegelei“ handeln. Bei Letzterem ist der innere Teil der Münze leicht verlagert eingesetzt oder die Farbe ist verlaufen.

Die meisten Euro-Münzen gehören eher ins Sparschwein als zu Ebay. Foto: IMAGO / Petra Schneider

Aber auch diese Prägefehler würden nicht den Preis rechtfertigen, den der oben erwähnte Ebay-Verkäufer verlangt. „Ich kenne keine Fehlprägung, die einen Wert im vierstelligen Bereich hat“, sagt der Experte.

„Der teuerste Preis, der je für eine Münze mit Fehlprägung verlangt wurde, war 72.000 Euro. Ein Skandal“, meint der Numismatiker. Doch auch bei diesem Angebot habe es sich um einen unrealistischen Fantasiepreis gehandelt: „Verkauft wurde diese Münze nie.“

Falls du also eine Zwei-Euro-Münze mit kleinem Fehler in deiner Geldbörse entdeckt hast, ist sie mit großer Wahrscheinlichkeit in deinem Sparschwein besser aufgehoben als auf Ebay. (vh)