Euro: Achtung, wenn du DIESE seltene 50-Cent-Münze hast! Sie ist 750 Euro wert

Bei manchen Euro-Münzen solltest du ganz genau hinschauen, denn vielelicht hast du Geld im Portemonnaie, das richtig viel wert ist. Denn die eine oder andere Euro-Münze ist deutlich mehr wert, als man auf den ersten Blick vermutet.

Es ist aktuell ein 50-Cent-Stück im Umlauf, das dir viel Geld einbringen kann. Gemeint ist ein 50-Cent-Stück aus dem Jahr 2002. Diese Euro-Münze trägt das Zeichen der Prägestätte G, für Karlsruhe. Dabei ist die Vorderseite nicht so sehr von Bedeutung. Schau dir die Wappenseite genau an.

Euro: Fehlprägungen bringen viel ein

Denn laut der Seite mdm.de wurden einige dieser 50-Cent-Stücke mit dem Wappen des Bundesadlers statt mit dem Brandenburger Tor geprägt. Sie sehen dann wie die 1- und 2-Euro-Münze aus, nur ohne anders farbigen Rand.

Euro: Als Nominal bezeichnet man den Wert, der auf einer Münze draufgeprägt ist. Foto: imago images / Steinach

----------------

Diese EU-Länder haben ihre eigene Währung:

Dänemark

Schweden

Tschechien

Polen

Bulgarien

Kroatien

Rumänien

Ungarn

----------------

Eines dieser Euro-Cent-Münzen wurde am 27. Mai 2010 Tempelhofer Münzenhaus in Berlin für ganze 750 Euro versteigert. Es soll aber noch zu weiteren Fehlprägungen gekommen sein. So sollen weitere 50-Cent-Stücke mit zwei Rückseiten, also dem Bild des Brandenburger Tors, im Umlauf gewesen sein.

+++ Vor Silvester: 19-Jähriger will Böller bauen – und sprengt sich in die Luft! +++

Diese 2-Euro-Münze ist selten

Auch wurden versehentlich auf 1-Euro-Münzen Motive der 50-Cent-Münze geprägt. Gerät eines dieser Stücke dir zufällig in die Hände, solltest du einen Münz-Experten aufsuchen. Er kann dir sagen, wie viel diese Euro-Münze wert ist.

------------

Mehr zum Thema Euro:

Euro: Dieses Centstück ist wirklich mehrere tausend Euro wert – SO kannst du es erkennen

Euro: Diese 2-Euro-Münze ist unfassbar wertvoll! So erkennst du, ob du sie besitzt

Euro: Diese alten DM-Münzen sind ein Vermögen wert – hast du noch welche?

------------

Auch bei einer 2-Euro-Münze ist etwas schiefgelaufen. Betroffen ist ein Exemplar aus Belgien aus dem Jahr 2006.

Laut mdm.de ist durch eine versehentliche Stempeldrehung diese Münze, die das Atomium abbildet, zu einer Seltenheit geworden und kann Preise erzielen, die weit über dem eigenen Nominal liegen. (ldi)

+++ Hermes-Bote stellt Paket ab – was er dann macht, ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten +++