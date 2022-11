Euro: Schau ganz genau hin! Diese Münze ist Tausende Euro wert

Wenn eine Zwei-Euro-Münze mehrere Tausend Euro wert ist: Tatsächlich könnte man mit seiner Zwei-Euro-Münze einen richtigen Glücksgriff landen. Und das ist nichts nur für Münzsammler!

Denn die sind bereit, gleich mehrere Tausend Euro hinzublättern, wenn ganz bestimmte Prägungen auf der Rückseite der Münzen zu sehen sind.

Zwei-Euro-Münze aus Monaco am wertvollsten

So sind die Zwei-Euro-Münzen der europäischen Zwergstaaten Andorra, Vatikan, San Marino und Monaco für die Sammler am wertvollsten, da ihre Prägeauflage am geringsten sind. Die zurzeit wertvollste Zwei-Euro-Münze ist die aus Monaco.

Genauer gesagt die monegassische Ausgabe aus dem Jahr 2007 zum 25. Todestag von Fürstin Gracia Patricia (geborene Grace Kelly). Dafür sind Sammler bereit, bis zu 5.500 Euro auf den Tisch hinzublättern. Der genaue Wert hängt vom Zustand der Münze ab. Auch die Zwei-Euro-Münze, die das erste Schloss auf dem Felsen Monaco zeigt, ist einiges wert.

Auch Münzen mit Fehlprägungen verdammt viel wert

Sie wurde 2015 in einer Auflage von 10.000 Stück geprägt und wirf für satte 5.000 Euro gehandelt. Noch mehr kann man mit Zwei-Euro-Münzen kassieren, die Fehlprägungen aufweisen. Da sind teilweise sechsstellige Beiträge drin. Sie sind nämlich versehentlich in Umlauf gekommen.

Das können beispielsweise Münzen mit fehlenden Rückseiten oder spiegelverkehrten Konturen sein. Eine klare Meinung hat bei aller Euro-Euphorie Michael Becker, Vorsitzender vom Berufsverband des Deutschen Münzenfachhandels. Er sagt gegenüber ZDF Info: „Viele dieser Angebote sind Quatsch mit utopischen Preisen.“