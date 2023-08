Euro-Münzen haben immensen Wert – wenn du sie im Geldbeutel hast, bist du reich! Doch es gibt einen Haken

Immer wieder geraten Euro-Münzen in den Umlauf, die aus verschiedenen Gründen einen immensen Wert haben. Die einen Münzen sind enorm viel wert, weil sie nur in äußerst limitierter Stückzahl produziert wurden. Die anderen Münzen sind so viel wert, weil es sich bei ihnen um Fehlprägungen handelt.

All diese Euro-Münzen haben eines gemeinsam: Sie sind extrem begehrt. Viele dieser Münzen sind hunderte Euro wert, manche sogar tausende. Und ein paar wenige sind laut Experten sogar noch um einiges mehr wert. Kein Wunder, dass Menschen ständig in ihren Geldbeuteln schauen, ob sie solche Münzen mit sich tragen.

Speziell bei den Ein-Euro-Münzen gibt es einige Fehlprägungen, die dazu führten, dass die betroffenen Exemplare mittlerweile hunderte oder gar tausende Euro wert sind. Dazu zählen folgende Prägungen:

Speziell bei den Ein-Euro-Münzen gibt es einige Fehlprägungen, die dazu führten, dass die betroffenen Exemplare mittlerweile hunderte oder gar tausende Euro wert sind. Dazu zählen folgende Prägungen:

Dies sind nur ein paar der Münzen, die bei Ebay oder anderen Plattformen für tausende von Euro gehandelt werden. Menschen werfen daher immer wieder einen Blick ins eigene Kleingeldfach. Um nachzuschauen, ob sie nicht vielleicht eine der seltenen Münzen besitzen.

Doch die Sache hat einen Haken. Diese Euro-Münzen sind derart selten, dass es deutlich wahrscheinlicher ist, einen vergleichbaren Betrag im Lotto zu gewinnen.

