Euro-Münzen: Menschen übersehen dieses Detail – es ist enorm wichtig

Tagtäglich gehen sie durch verschiedene Hände, jeder hat welche von ihnen zu Hause: Die Rede ist von Euro-Münzen. Ein wichtiges Detail fällt den meisten von uns dabei gar nicht so wirklich ins Auge.

An den Prägungen der Euro-Münzen können wir erkennen, wie viel wert sie sind. Doch hast du dich schon einmal gefragt, wofür die Rillen in den Münzen eigentlich gut sind? Sie existieren nicht nur aus einem, sondern gleich aus mehreren Gründen.

Euro-Münzen: Rillen sollen Sehbehinderten Orientierung bieten

Wie „Utopia.de“ berichtet, haben eigentlich fast alle Euro- und Cent-Münzen Rillen. Doch die Anzahl dieser variiert – was steckt dahinter? So sind 1- und 5-Cent Münzen am Rand glatt, die 2-Cent-Münze hat lediglich eine einzige Rille, 10-Cent-Münzen besitzen 40, 20-Cent-Münzen haben sieben, 50-Cent-Münzen sogar 50, und 1-Euro-Stücke 29 Rillen.

Die unterschiedliche Rillen-Anzahl hat unterschiedliche Gründe: So erleichtern sie zum Beispiel Menschen mit einer Sehbehinderung die Münzen voneinander zu unterscheiden. Sie können den Wert so besser ertasten – auch, wenn die Münzen ohnehin schon unterschiedliche Größen haben.

Euro-Münzen: Schutz vor Fälschungen

Ein weiterer Grund: Die Rillen auf den Rändern der Münzen machen es schwieriger diese zu fälschen. Es sind spezielle Prägemaschinen notwendig, um diese Rillen herstellen zu können. Zudem tragen die Rillen auf den Münzrändern zu einem haptischen Erlebnis bei. Sie bieten zusätzliche Textur und Griffigkeit. So können die Münzen leichter gehalten, gestapelt und gezählt werden.

Außerdem können Automaten, die Münzen annehmen, leichter erkennen, um welche Münzen es sich handelt. Davon betroffen sind zum Beispiel Parkautomaten, wie „Utopia.de“ schreibt. Vielleicht schaust du beim nächsten mal genauer hin, wenn dir Kleingeld in die Hände fällt…