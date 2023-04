Euro: Irre Münz-Preise bei Ebay Kleinanzeigen – darauf musst du unbedingt achten

Euro-Sammler interessiert stets die eine Frage: Welche Münzen sind die wertvollsten? Was sollte man aufbewahren, welche steigen am ehesten noch im Wert? In Deutschland kommt man schon beim normalen Einkauf an viele EU-Münzen heran, aber eben nicht an alle. Und dann gibt es natürlich noch die Fehlprägungen, die man nur mit ganz viel Glück bekommt.

++ Euro: Diese Münze ist Tausende von Euros wert – kann leicht schnell übersehen werden ++

Eine Alternative dazu wäre natürlich, sich die Euro-Münzen zu kaufen. Entweder von anderen Händlern oder Sammlern. Viele Wege führen wie immer übers Internet. Doch hast du dir schon mal die Preise bei Ebay Kleinanzeigen angesehen?

Euro-Münzen bei Ebay Kleinanzeigen kaufen?

Grundsätzlich solltest du dir vor dem Ankauf die Frage stellen: Will ich die Münze später auch wieder verkaufen? Schließlich geht es hier nicht um den Materialwert, sondern den „Liebhaberwert“, erklärt die Verbraucherzentrale NRW. „Die Entwicklung des Markts für Sammlermünzen ist allerdings besonders schwer vorherzusehen“, äußert sie sich auf Anfrage. „Ob die erhoffte Wertsteigerung für diese konkrete Sammlermünze wirklich eintritt und ob man zu einem späteren Zeitpunkt einen Käufer findet, ist fraglich.“ Als Anlage sind sie grundsätzlich keine äußert sichere Option.

+++ Euro: Schau genau hin! Diese Cent-Stücke sind ein kleines Vermögen wert +++

Wer aber an den Wiederverkaufswert denkt oder einfach nur ein Schnäppchen machen möchte, der versucht, die Münzen besonders günstig im Internet einzukaufen. Doch Vorsicht! Nicht jeder Händler beispielsweise auf Ebay Kleinanzeigen ist auch vertrauensvoll. Weil du in vielen Fällen gar nicht die Möglichkeit hast, vor Ankauf die Münzen zu überprüfen, kannst du hier schnell über den Tisch gezogen werden. Zumal viele Anbieter hier Münzen für immens hohe Preise einstellen. Doch nur, weil etwas teuer ist, muss es nicht auch besonders sein.

Gefahren beim Münz-Kauf im Internet

Wer auf Ebay Kleinanzeigen nach Münzen sucht, muss sich grundsätzlich darüber im Klaren sein, dass es sich bei Zustandekommen des Kaufes um einen Handel zwischen Privatpersonen handelt. „Die klassischen Instrumente des Verbraucherschutzes können ausgeschlossen werden und greifen dann nicht. Es gibt also kein Widerrufsrecht und keine Gewährleistung“, gibt die Verbraucherzentrale zu bedenken.

Und ob die aufgeführten Preise überhaupt gerechtfertigt sind, kann ein Laie kaum nachvollziehen. „Dies können Verbraucherinnen und Verbraucher nur über Vergleiche oder Anfragen bei Münzhändlern herausfinden. Es empfiehlt sich aus Sicht der Verbraucherzentrale stets, zuvor eine Recherche über den gängigen Preis durchzuführen.“ Dafür kannst du zum Beispiel Preisvergleichsportale zurate ziehen.

Mehr Themen:

Bei anderen Anbietern im Internet hast du zumindest noch einen Anhaltspunkt, über den du dich etwas absichern kannst. Der gute Rat der Verbraucherzentrale: „Ein Kriterium, auf das man achten sollte, ist, ob der Händler Mitglied im Berufsverband des Deutschen Münzenfachhandels ist“.