Euro-Münzen mit diesem Fehler für hunderte Euro gehandelt – hast du sie in der Tasche?

Sie gehen jeden Tag durch verschiedene Hände, jeder von uns hat welche von ihnen zu Hause und im Portemonnaie: Die Rede ist von Euro-Münzen. Dabei sind einige mehr wert und andere weniger.

Doch der Wert einer Euro-Münze ist nicht immer nur abhängig davon, welche Zahl auf ihr geprägt ist. Einige Münzen übersteigen ihren eigentlichen Wert um ein Vielfaches. Der Grund dafür sind unter anderem Fehlprägungen.

Euro-Münzen werden im Internet gehandelt

Doch nicht nur Fehlprägungen machen ein Exemplar zu etwas besonderem. Erst kürzlich berichteten wir von einer Sonderprägung, die einen ziemlich berühmten Deutschen zeigt: Papst Benedikt XVI. Und auch bei diesen Münzen dürften Sammler hellhörig werden: Einige von ihnen werden unter anderem bei Ebay für viel Geld angeboten.

So zum Beispiel eine Münze aus Portugal. Es geht um die Sterne am Rand. Diese sind nicht ganz so geprägt, wie es ursprünglich vorgesehen war. Sie wird von einem Händler auf Ebay für 300 Euro zum Verkauf angeboten.

Laut Verkäufer ist Münze ein „seltenes Sammlerstück“

Laut der Artikelbeschreibung des Verkäufers weist seine Zwei-Euro-Münze aus Portugal aus dem Jahr 2022 eine Fehlprägung auf. Somit sei sie laut Verkäuferangaben ein seltenes Sammlerstück. Das Herstellungsland und -region sei ebenfalls Portugal. Die Münze sei einzeln erhältlich und gehöre zu den Kursmünzen, die nach der Euro-Einführung in Portugal geprägt wurden, heißt es weiter von dem Verkäufer.

Doch er ist nicht der einzige Sammler, der im Besitz einer solchen Münze ist. Von solchen Münzen gibt es aus verschiedenen Ländern mehrere Chargen. Sie werden bei Ebay jeweils für hunderte von Euros gehandelt. Vielleicht solltest du bei deinem nächsten Blick in deine Geldbörse noch einmal ganz genau hinsehen.