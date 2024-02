Viele Euro-Münzen haben diese Fehler – und sind enorm viel wert! Hast du sie?

Manche Menschen tragen enorm wertvolle Euro-Münzen mit sich herum – ohne es zu wissen.

Was diese Exemplare so wertvoll macht, sind bestimmte Arten von Fehlprägungen. Um welche Formen von Fehlprägungen es dabei geht und welche Euro-Münzen betroffen sind, erfährst du in den folgenden Absätzen.

Euro-Münzen besonders wertvoll

Rund 150 Milliarden Euro-Münzen sind im Umlauf. Diese sind gestückelt in:

1 Cent

2 Cent

5 Cent

10 Cent

20 Cent

50 Cent

1 Euro

2 Euro

Bei dieser Masse lässt es sich in der Produktion nicht vermeiden, dass sich hier und da der Fehlerteufel einschleicht. Beim Prozess der Prägung kommt es immer mal wieder zu diversen Fehlern. Was zunächst ungünstig klingt, kann äußerst profitabel werden – für diejenigen, die später in den Besitz der betroffenen Euro-Münzen gelangen.

Euro-Münzen: Auf die Fehlprägungen kommt es an

Bei jeder einzelnen Art von Münze können solche Fehlprägungen entstehen. Weil dies so selten vorkommt, sind diese Euro-Münzen bei Sammlern extrem begehrt. Und so passiert es immer wieder, dass einzelne Münzen für mehrere Hundert Euro gehandelt werden. In seltenen Fällen wechseln Euro-Münze sogar für Tausende Euro den Besitzer. Diese Arten der Fehlprägung sind entscheidend:

Zainenden: Durch Fehler beim Ausstanzen erhalten die Münzen nicht ihre übliche runde Form, sondern sind stattdessen verformt.

Überprägung: Hierbei wurden bereits geprägte Euro-Münzen genommen und erhielten einfach eine neue Prägung.

Dezentrierung: Bei der Prägung wurde der Stempel nicht mittig auf den Rohling aufgesetzt.

Doppelprägung: Hierbei wurde eine Münze gleich doppelt gestempelt, wodurch die Münze zwei Prägungen enthält.

Stempeldrehung: Bei der Prägung wurde der Stempel verkehrt herumgedreht. Das führt dazu, dass das Münzbild schräg abgebildet wird.

Wenn du eine Euro-Münze in deiner Tasche trägst, die solche Merkmale aufweist, darfst du dich glücklich schätzen. Denn die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das Exemplar unter Sammlern heiß begehrt ist. Auf Tauschbörsen im Internet kannst du leicht herausfinden, was deine Münzen wert sind.