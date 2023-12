Euro-Münzen mit diesen Details extrem wertvoll – Experte gibt entscheidenden Tipp

Wer träumt nicht davon? Durch Zufall im eigenen Portemonnaie eine Euro-Münze zu finden, welche um ein Vielfaches wert ist. Aber oft wissen wir ja gar nicht, ob eine Euro-Münze aus dem eigenen Geldbeutel auch etwas wert sein könnte. Denn manchmal steckt das große Glück im Detail.

Für nicht ganz perfekte Euro-Münzen, den sogenannten Fehlprägungen, zahlen Münzsammler mitunter sehr viel Geld. Ein Experte hat jetzt verraten, worauf man achten muss.

Euro-Münzen mit diesem Detail sind viel wert

Auf „chip.de“ klärt Münz-Experte Guy Franquinet darüber auf, welche Münzen wegen einer Fehlprägung oder einer Sonderedition viel Wert sind. Als allererstes sagt der Münz-Experte aber, dass nicht jede Münze, die anders als gewöhnlich aussieht, auch automatisch einen hohen Wert hat.

„Eine Fehlprägung bedeutet, dass während der Prägung der Münze etwas schiefgelaufen ist. Zum Beispiel, dass das sogenannte Zain (Blech) beim Stanzen der Münze nicht korrekt angelegt wurde und dadurch ein Stück von einer Münze gestanzt wurde. Dann bekommt man eine Zain-Endung.“

Euro-Münzen mit Schrötlingsverwechselungen

Dann gibt es noch die sogenannten Schrötlingsverwechselungen. Schrötling nennt man den Münzrohling an sich. Eine Schrötlingsverwechselung ist zum Beispiel eine Ein-Euro-Münze, die auf einer 20-Cent-Münze der Niederlande geprägt wurde. „Das kommt aber nur sehr sporadisch vor“, sagt der Experte.

Dann gibt es noch die Schrötlingsverwechselungen mit Pille. Das bedeutet, dass eine Ein-Euro-Münze auf dem Ein-Euro-Schrötling geprägt wurde, aber ohne dass die Pille, also das Zentrum der Münze, ausgestanzt wurde. Dadurch bekommt man eine Münze mit durchgehendem Material und ohne Rand-Inschrift, was die Münze besonders wertvoll macht.

Es gibt auch noch einen Zwei-Euro-Schrötling, der auf einem Ein-Euro-Schrötling geprägt wurde. Alle genannten Beispiele sind laut dem Münz-Experten mindestens 2.000 bis 2.500 Euro wert. Bei den zuvor genannten Zain-Endungen, bei denen etwas von der Münze durch eine falsche Prägung fehlt, kannst du laut dem Münz-Experten mit 10 bis 15 Euro rechnen.

Und in Extremfällen gehen diese Exemplare sogar bis 100 Euro rauf. Also kann es durchaus möglich sein, dass du ein Ein-Cent-Stück besitzt, welches 100 Euro wert sein könnte. „Ja, sicherlich. So etwas kommt vor“, sagt Münz-Experte Guy Franquinet.