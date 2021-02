Euro: SO erkennst du, ob deine Münzen wertvoll sind

Du hast eine Euro-Münze im Portemonnaie, die irgendwie anders aussieht? Vielleicht ist es eine Fehlprägung. Die sind bei Sammlern heiß begehrt und können richtig viel Geld einbringen. So erkennst du die Euro-Fehlprägungen.

Guy Franquinet ist Münz-Experte. Auf chip.de verrät er, woran du erkennst, ob deine Euro-Münze viel mehr wert ist.

Fast täglich kommen Menschen mit Euro-Münzen zu ihm in den Laden. Sie denken, dass sie eine Fehlprägung in der Hand halten, die mehr wert ist, als auf der Münze steht. „Ich muss leider oft die Menschen enttäuschen, weil sie etwas gefunden haben, was nichts Besonderes ist oder nachträglich verändert wurde.“

Euro: Diese Fehlprägungen sind bekannt

Denn Fehlprägungen entstehen nur bei der Prägung selbst – oder wenn falsche Rohlinge in die Maschine gekommen sind. Zum Beispiel, wenn der Aufdruck für 1 Euro auf dem Rohling für 2 Euro draufgestanzt wurde.

Euro-Fehlprägungen können richtig viel Geld einbringen. Foto: IMAGO / Rene Traut

Der Münze-Experte erklärt, was typische Fehlprägungen sind. Dazu gehört das Zainende. Dabei fehlt ein Stück des Euros oder Cent-Stücks. „Das kann natürlich manipuliert sein, da muss man den Fachmann fragen, ob das tatsächlich so ist.“

Dies kommt häufiger vor, da die fehlenden Stücke in den Verpackungen und Geldsäcken kaum auffallen. 10 bis 15 Euro ist sowas wert. Fehlt ein sehr großes Stück, können bis zu 100 Euro drin sein.

-----------------

Das ist der Euro:

Der Euro ist die Währung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion

Er wurde am 1. Januar 2002 als Bargeld eingeführt

19 Mitgliedsstaten der EU werwenden den Euro

somit haben neun Länder weiter ihre eigene Währung

2013 wurde eine zweite Serie von Scheinen vorgestellt, die sicherer sein sollen

-----------------

Auch gibt es noch die Schrötlings-Verwechslungen. Das ist zum Beispiel vorgekommen bei einem 1-Euro-Aufdruck auf dem Rohling von einer 20-Cent-Münze aus den Niederlanden. „Das kommt recht sporadisch vor“, so Franquinet.

Und wie viel sind diese Euro-Fehlprägungen wert? Der Experte schätzt die Münzen auf 2000 bis 2500 Euro.

Besonders interessant sieht die Doppelprägung aus. Dabei wurde der Aufdruck gleich zwei Mal auf den Rohling gestempelt. „Man kann allerdings davon ausgehen, dass da möglicherweise nachgeholfen wurde.“ Denn die Prägung sieht laut dem Experten sehr sauber aus.

Bei der Dezentrierung wurde die Prägung hingegen verrutscht. Nur ein Teil wurde gestanzt, der Rest vom Rohling ist glatt. „Das ist eine ganz große Seltenheit. Da kriegt man über 1200 Euro für.“

-----------------

Diese EU-Länder haben keinen Euro:

Bulgarien

Dänemark

Kroatien

Polen

Rumänien

Schweden

Tschechische Republik

Ungarn

Vereinigtes Königreich

-----------------

Eine weitere Fehlprägung ist die Stempeldrehung. „Bei allen Münzen kann es vorkommen, dass sich ein Stempel löst und dreht.“ So ist Vorder- und Rückseite der Euro-Münze nicht parallel. Der Adler ist so zum Beispiel schräg. Bis zu 300 Euro kann man dafür bekommen.

Euro: Mit deiner Münze solltest du hierhin gehen

Eine besonders bekannte Euro-Fehlprägung betrifft die Sterne am Rand der Münze. Dabei stehen die Füße des Sterns nicht beide unten, sondern sind verdreht. Ein Exemplar des Experten ist etwa 2500 Euro wert.

---------------

Auch gibt es eine Fehlprägung, bei der die alte Europa-Karte aufgestempelt wurde, noch ohne die Ost-Erweiterung. Zwischen 50 und 100 Euro sind drin.

Es kommt aber auch auf die Erhaltung der Euro-Münze an. Je weniger Kratzer und Patina (Flecken), desto besser. Und: „Es kommt natürlich auch auf die Nachfrage an. Gibt es nur wenige Exemplare und die Münze hat einen Kratzer, sind es trotzdem 3000 Euro.“

Hast du so eine Euro-Münze? Dann wende dich am besten an einen Fachhändler oder Auktionshaus, empfiehlt der Experte bei chip.de. Das Internet bietet zwar viele Möglichkeiten, doch es sind auch einige Betrüger unterwegs. (ldi)