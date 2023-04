Euro: Münze mehrere Tausend Euro wert – DAS steigert ihren Wert

Da lohnt sich ein Blick ins Portemonnaie! Denn manchmal gibt es seltene Euro-Münzen, für die Sammler ordentlich hinblättern würden. So gibt es einige Münzen, die von Käufern für bis zu 150.000 Euro ersteigert werden.

So ist es auch bei dieser wertvollen Zwei-Euro-Münze. Laut dem Verkäufer handelt es sich dabei um ein „absolutes Unikat“. Was ihren Wert deshalb steigert und warum du auf jeden Fall immer wieder deine Münzen ganz genau checken solltest:

Euro: Münze soll „absolutes Unikat“ sein

Ein Materialfehler, Fehlprägungen oder Gedenkmünzen: Gründe, weshalb Euro-Münzen so wertvoll sind, gibt es genügend. Ähnliches trifft auch auf ein Zwei-Euro-Stück zu, das aktuell auf „Ebay“, genauso wie andere Münzen, von privaten Verkäufern angeboten wird.

Auch interessant: Seltene wertvolle Cent-Münze im Umlauf – hast du sie im Geldbeutel?

Es sei ein „absolutes Unikat“, steht in der Beschreibung. Dabei handelt es sich um eine belgische Münze mit einer Fehlprägung. Das zeigt sich besonders durch einen tiefen Rand. Die stolze Summe, die der Verkäufer verlangt: 150.000 Euro!

Offenbar gibt es tatsächlich Käufer, die so viel Geld für fehlerhafte Münzen hinblättern. Die häufigsten Fehlprägungen sind ein falsches Format, eine falsche Inschrift oder ein falscher Rand. So gibt es oftmals Euro-Münzen, die eine Inschrift aus einem anderen Land haben.

DAS macht Münzen so wertvoll

Dann gibt es auch noch Doppelprägungen, die man an bestimmten Einkerbungen erkennen kann. Das ist dann aber etwas für echte Experten. Für Laien sehen die Kerben eher wie normale Gebrauchsspuren aus. Auf „Ebay“ und anderen Verkaufsplattformen gibt es daher viele Angebote, bei denen Fotos mit Markierungen gepostet werden. Dadurch können Münzsammler besser erkennen, ob es wirklich eine Fehlprägung ist.

Es müssen aber nicht zwingend Fehlprägungen sein, die den Wert einer Münze erhöhen. Auch für Zwei-Euro-Stücke aus den Zwergstaaten Europas wird viel Geld geboten. Der Grund für die Sammler ist, dass diese in deutlich geringerer Anzahl produziert wurden – wie beispielsweise bei Andorra, Monaco, San Marino und dem Vatikanstaat.

Mehr News für dich:

Deshalb: Schaut am besten ganz genau eure Zwei-Euro-Münzen an, bevor ihr sie an der Supermarktkasse ausgibt. Denn diese könnten vielleicht viel Geld bringen.