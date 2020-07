Euro: Wenn du DIESE Münze im Geldbeutel hast, könntest du bald 100.000 Euro reicher sein

Wer eine seltene Ausgabe einer 2-Euro-Münze in seiner Geldbörse findet, kann sich über einen echten Geldregen freuen. (Symbolbild)

Wow! Einfach verrückt, welche Summen für einzelne Euro-Münzen von Sammlern auf den Tisch gelegt werden.

Der Blick ins eigene Portemonnaie kann sich durchaus lohnen. Denn in der Vergangenheit wurde für ein einziges 2-Euro-Stück bereits die unfassbare Summe von 100.000 Euro ausgelobt. Für eine andere 2-Euro-Münze verlangte ein Sammler stolze 50.000 Euro, und auch ein 50-Cent-Stück wechselte für Tausende Euro seinen Besitzer. So erkennst du, ob du auch eine Rarität in deinen Hosentaschen rumfliegen hast.

Euro: Das sind die teuersten Münzen

Münzen zu sammeln ist eine ganz eigene Passion, wenn nicht sogar eine Wissenschaft. „Numismatiker“ werden die Menschen genannt, die sich mit Münzen besonders gut auskennen.

Viele denken dabei im ersten Moment sicher an alte römische Münzen. Doch man muss gar nicht Tausende Jahre zurückschauen, um echte Schätze zu finden. Schließlich befinden sich auch unter den teuersten zehn Münzen der Welt gleich drei Stück, die nach dem Jahr 1900 geprägt wurden:

Ein Dei Gratia Dollar von 1911, die eine Millionen Dollar wert ist

Ein Liberty Nickel von 1913 im Wert von 5 Millionen Dollar

Die Goldmünze 1933 Double Eagle mit einem Wert von unfassbaren 7,59 Millionen Dollar

Als wertvollste Münze der Welt gilt dabei ein Liberty-Dollar aus dem Jahr 1974, der für die astronomische Summe von 7,85 Millionen Dollar gehandelt wird.

Auch für Euro-Münzen wird viel Geld gezahlt

Doch auch der Blick ins eigene Portemonnaie kann sich durchaus lohnen. Denn auch für bestimmte Euro Münzen zahlen Sammler viel Geld – oder verlangen beim Weiterverkauf eine entsprechende Summe.

Vor allem Münzen mit Fehlprägungen wecken dabei das Interesse der Sammler. Auf Ebay fanden sich im vergangenen Jahr mehrere Angebote, die einen einfach nur in Staunen versetzten. Im Januar 2019 verlangte ein Händler für eine 2-Euro-Münze aus Österreich mit Fehlprägung 54.000 Euro.

Das ist der Euro:

1999 als Buchgeld, 2002 als Bargeld eingeführt

Er löste nationale Währungen ab und ist ein einheitliches Währungssystem

In 19 Ländern kann man mit dem Euro zahlen, dazu kommen vier weitere assoziierte Euronutzer

Die Eurozone umfasst etwa 340 Millionen Einwohner.

Das „jüngste“ Euro-Land ist Litauen. Dort wurde der Euro 2015 eingeführt

Darauf abgebildet ist Bertha von Suttner, österreichischen Pazifistin und Schriftstellerin, 1905 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Die Münze weist einige Merkmale auf, die nicht perfekt passen. Das linke Auge sieht so aus, als würde es fehlen und als würden der Dame Tränen aus den Kuhlen kullern.

Die eigenen Münzen einmal genau unter die Lupe zu nehmen kann sich durchaus lohnen. (Symbolbild) Foto: imago images / PPE

Im November 2019 wurde diese Summe sogar noch von einem anderen Angebot getoppt, fast verdoppelt. Ein Verkäufer bot eine griechische 2-Euro-Münze für stolze 100.000 Euro an. Auf der 2-Euro-Münze von 2002 seien „blättrige Erhöhungen“ auf der Vorder- und Rückseite zu finden. Sowohl der Rand, als auch der Kern seien von den Unebenheiten betroffen.

Ebenfalls im November bot ein Händler eine 50-Cent-Münze für 3000 Euro an. Dort war statt des Brandenburger Tors auf der Rückseite der Bundesadler gestempelt. Das Tier gehört aber eigentlich nur auf die Ein- und Zwei-Euro-Münze.

Bei diesen Münzen solltest du genauer hinschauen

Auch aktuell lassen sich zahlreiche Angebote finden, bei denen Händler Münzen mit Fehlprägungen für mehrere tausend Euro anbieten. Beispielsweise ein 2-Euro-Stück aus Deutschland aus dem Jahr 2002 für rund 2800 Euro oder eine griechische Euro-Münze, bei welcher der innere goldene Kreis nach unten gerutscht ist für 2000 Euro.

Selbst wenn es nicht der ganz große Wurf mit mehreren zehntausend Euro ist: ein Blick in deine Geldbörse kann sich in jedem Fall einmal lohnen. Vor allem, wenn bei der Prägung ein Fehler entstanden ist, beispielsweise ein Buchstabendreher oder ein falsches Bild auf der Vorder- oder Rückseite. Dann ist sie äußerst selten und ein Verkauf kann durchaus einen Gewinn brigen. (dav)

Dieser Text erschien erstmals im November 2019 auf DER WESTEN.