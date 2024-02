Euro-Münze zeigt DIESES Symbol? Dann kann sie dir ein Vermögen bescheren

Du bist eigentlich kein großer Fan von Bargeld, weil es das Portemonnaie so dick und schwer machen kann? EC-Kartenzahlung ist einfacher und schneller, das ist klar. Aber wenn du wüsstet, wie viel Wert Bargeld haben kann, dann würdest du dir wahrscheinlich ein dickes Portemonnaie voller Euro-Münzen wünschen.

Denn wenn eine Euro-Münze über ein ganz bestimmtes Symbol verfügt, dann kann es dir ein Vermögen bescheren.

Euro-Münze mit DIESEM Symbol wertvoll

Es gibt Euro-Münzen, die für 100 bis 200 Euro gehandelt werden. Alleine diese Beträge sind schon ein enormer Wertgewinn für Münzen, die eigentlich deutlich weniger wert sein sollten. Darüber hinaus gibt es aber noch die ganz besonderen Euro-Münzen, welche für deutlich mehr Geld den Besitzer wechseln.

Diesen enormen Wertgewinn erhält man beispielsweise mit einigen Euro-Münzen aus kleineren Staaten wie San Marino oder dem Vatikan. Wir haben für dich ein konkretes Beispiel, aber aus dem Fürstenstaat Monaco. Zu Ehren des 800-jährigen Geburtstages des ersten Schlosses auf dem Felsen von Monaco, hat sich das Fürstentum dazu entschieden, eine besondere Euro-Münze prägen zu lassen.

Euro-Münze mit mehr als tausendfachem Wert

Die Sonderprägung von der 2-Euro-Münzen mit dem Schloss gibt es rund 10.000 Mal. Der ursprüngliche Wert von 2 Euro wurde bei weitem übertroffen. Mittlerweile wird die besondere 2-Euro-Münze auf verschiedenen Tauschbörsen im Internet für Preise zwischen 3.000 und 6.000 Euro gehandelt.

Ein Blick in den eigenen Geldbeutel kann sich also immer lohnen. Wenn du das entsprechende Wissen über die Besonderheiten der Euro-Münzen und ein bisschen Glück hast, findest du vielleicht auch du bald so einen wertvollen Schatz in deinem Portemonnaie.

Weitere besonders wertvolle 2-Euro-Münzen

Aus Monaco kommen auch weitere 2-Euro-Münzen mit einem immensen Wert. Erfahrene Sammler wissen, dass beispielsweise eine 2-Euro-Münze mit dem Konterfei von Fürstin Gracia Patrica (besser bekannt als Grace Kelly) aus dem Jahr 2007 enorm viel wert ist. Bereits für 2000 Euro ging eines dieser Exemplare über den Ladentisch.

Ebenfalls sehr begehrt: Die 2-Euro-Münze aus Monaco aus dem Jahr 2021 zu Ehren des Hochzeitstages von Fürst Albert und Charlène sowie eine Sonderprägung zum Geburtstag von Albert I aus dem Jahr 2022. Für tausende Euro wurde beide Exemplare bereits verkauft.