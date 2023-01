Euro: Hast du diese Münzen im Geldbeutel? Dann solltest du schnell handeln

Auch wenn heutzutage immer mehr Menschen weltweit auf Bargeld verzichten und lieber mit der Karte oder sogar dem Smartphone bezahlen, haben viele Deutsche immer noch einige Euros im Portemonnaie.

Das gilt oft auch für Fremdwährungen, wenn man Urlaub in einem Land außerhalb des Euro-Raums macht. Nicht selten werden dann auch Münzen oder Scheine, die man nicht ausgegeben hat, wieder mitgenommen. Aber eine bestimmte Währung kannst du bald nicht mehr nutzen und solltest sie besser in Euro umtauschen.

Euro: Hast du noch diese Münzen im Geldbeutel?

Kroatien ist für manche Deutsche immer eine Reise wert. Besonders im Sommer kann man hier einen schönen Urlaub machen. Bisher gab es aber noch das nervige Problem, dass man mit der Landeswährung Kuna bezahlen musste und nicht mit Euro. Doch das ist nun Geschichte, denn Kroatien hat zum Jahreswechsel den Euro eingeführt.

Für Urlauber aus Deutschland ist es jetzt also deutlich entspannter. Aber was kann man mit den alten Kuna-Münzen und Scheinen machen?

Kuna wird in Kroatien durch den Euro abgelöst. (Symbolbild) Foto: IMAGO / agefotostock

In Kroatien wird jetzt auch mit Euro bezahlt

Falls du noch Kuna-Münzen oder Scheine hast, kannst du sie bis Ende 2023 bei Banken in Kroatien gebührenfrei umtauschen – bis zu jeweils 100 Münzen und Scheine pro Transaktion. Auch der Kurs ist jetzt in Stein gemeißelt. Er liegt bei 7,5345 Kuna pro Euro. Du musst dir also keine Sorgen machen, dass du die Münzen nicht mehr los wirst.

Wie das aber nach dem Jahr 2023 aussieht, ist noch unklar. Es ist wahrscheinlich, dass man auch danach noch Kuna in Euro umtauschen kann – dann aber wohl gegen eine Gebühr und eventuell nicht mehr bei allen Banken. Übrigens gibt es in Kroatien noch eine Übergangsfrist bis zum 14. Januar, in der noch mit Kuna aber auch schon mit Euro bezahlt werden kann. Falls du in den nächsten Tagen da bist, ist das also gar kein Problem. Vielleicht möchtest du aber auch eine Münze aus Nostalgiegründen aufheben. (mit dpa)