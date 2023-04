Euro: Besondere Münze im Geldbeutel? So machst du sie zu barem Geld

Aus Euro-Münzen bares Geld machen? Wenn du Glück hast, ist das tatsächlich möglich. Manchen Münzen sind tatsächlich sehr wertvoll und können für satte Summen verkauft werden. Du solltest also immer genau hinschauen, was du im Portemonnaie hast.

Doch was tun, wenn man eine seltene Euro-Münze in seinem Geldbeutel entdeckt? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du deine besondere Münze zu barem Geld machen kannst.

Euro: So machst du deine Münze zu Geld

Ob im Portemonnaie, in einer Kiste im Keller oder bei den Großeltern in der Garage – alte Münzen und gar ganze Sammlungen findest du wahrscheinlich fast überall. Egal ob Euro, DM oder sogar aus Kriegszeiten. Doch wie finde ich am besten heraus, wie viel die Münze wert ist?

Gegenüber dem „Focus“ erklärte Münz-Experten Hubert Ruß, dass es verschiedene Methoden gebe, das herauszufinden. Die einfachste Lösung sei, bei einem Münzexperten nachzufragen und den Wert schätzen zu lassen.

Wenn der nicht so leicht zu finden ist, gibt es aber auch noch simplere Methoden. Es gibt ganze Münzkataloge, in denen man stöbern kann oder man nimmt eben das Internet zur Hilfe. Dort empfiehlt der Experte die Seite MA-Shops.de. Es sollen viele Fachhändler auf der Website vertreten sein.

Vorsicht: DAS darfst du nicht machen!

Wie viel die Münze letztlich wert ist, hängt von der Seltenheit, aber auch von ihrem Zustand ab. Hier gilt: Je besser der Zustand ist, desto wertvoller ist die Münze. Solltest du eine wertvolle Münze gefunden haben, kannst du sie entweder bei einem Händler oder bei einer Online-Auktion verkaufen.

Einen wichtigen Hinweis gibt Experte Hubert Ruß in dem Bericht aber noch: Man dürfe die Münze nie polieren oder reinigen. Das könne den Wert schmälern.