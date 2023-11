Diese Münze ist 50 Euro wert – und bald vermutlich noch viel mehr

Für die einen sind Euro-Münzen reines, alltägliches Zahlungsmittel – für die anderen steckt hinter jeder Euro-Münze dagegen die Chance auf einen höheren Wert.

So gibt es immer wieder Euro-Münzen, die deutlich mehr wert sind, als sie sein müssten. Das können seltene Stücke oder Münzen mit Fehlprägungen sein. Doch auch eine Sammlermünze, die im nächsten Jahr auf den Markt kommt, kann zu einer wertvollen Rarität werden.

Bundesfinanzministerium bringt besondere Euro-Münze raus

Sammler aufgepasst! Ab August 2024 bringt das Bundesfinanzministerium eine 50-Euro-Sammlermünze zum Thema „Mobilität“ heraus.

Die aus Gold geprägte Münze ist die zweite Ausgabe der fünfteiligen Münz-Serie „Deutsches Handwerk“, bei der von 2023 bis 2027 jährlich eine Münze erscheint und herausgegeben wird. Die Serie würdigt das Handwerk als einen der „wichtigsten und vielseitigsten Wirtschaftsbereiche“ in Deutschland.

Die 50-Euro-Sammlermünze. Foto: Bundesfinanziministerium

Die Sammlermünze von 2024 bildet dabei auf der Bildseite „mit kluger Symbolik“ einen Blick „aus der Perspektive des Handwerks in die Zukunft der Mobilität“, so das Bundesfinanzministerium. „Ausgehend vom universellen Sechskant wird das Symbol des Sechsecks auf die modulare und vernetzte Mobilität übertragen“, das Handwerk schraube demnach an „zentraler Stelle am Gelingen der Mobilitätswende“.

Sammlermünze könnte schon bald mehr wert sein

Das Design der Münze stammt von der Leipziger Künstlerin Stefanie Radtke. Die 50-Euro-Münze besteht – wie die anderen 50-Euro-Münzen – aus Feingold (999,9 Tausendteile). Ihre Masse wird 7,78 Gramm betragen, ihr Durchmesser 22 Millimeter.

Die 50-Euro-Sammlermünze gilt zwar als Kulturstück und nicht als gängiges Zahlungsmittel – trotzdem kannst du mit ihr bezahlen. Grundsätzlich solltest du deine Sammlermünze aber nicht für einen herkömmlichen Einkauf hergeben, sondern eher verwahren. In der Regel steigen diese Stücke über die Jahre im Wert, sind aufgrund ihrer Seltenheit gerade Sammlern in einigen Jahren viel wert.