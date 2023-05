Euro: Irre wertvolle Münze im Umlauf – besitzt du dieses 2-Euro-Stück?

Eigentlich gehört Monaco nicht zur EU. Wegen einer besonderen Währungsvereinbarung gilt in dem Fürstenstaat allerdings trotzdem der Euro. Deshalb werden in dem kleinen Stadtstaat auch Euro-Münzen geprägt.

Einige davon haben eine extrem seltene Auflage und gelten daher unter Sammlern als besonders wertvoll. Aus Monaco stammt unter anderem die wertvollste 2-Euro-Münze. Hast du sie möglicherweise in deinem Besitz?

Münzen aus Monaco besonders wertvoll

Genau wie andere Euro-Länder prägt Monaco neben seinen Umlaufmünzen auch Sonder- und Gedenkmünzen. Wegen der meist geringen Auflage ist es in beiden Fällen recht unwahrscheinlich, dass die Münzen in deinem Geldbeutel landen. Stattdessen dürften die meisten in den Händen von Sammlern sein.

Das betrifft vor allem die extrem rar aufgelegten Sondermünzen. So ist der Wert der im Jahr 2023 aufgelegten 2-Euro-Münze „20 Jahre Mitglied bei den Vereinten Nationen“ mit einer Auflage von über 1,2 Millionen Exemplaren kaum nennenswert. Von den letzten beiden Sondermünzen aus dem Jahr 2021 (10. Hochzeitstag Fürst Albert & Charlène) und 2022 (Geburtstag von Albert I.) existieren allerdings lediglich 15.000 Stück.

Dementsprechend musst du bei Münzhändlern jetzt schon zum Teil niedrige vierstellige Beträge hinblättern, um die Münzen zu ergattern. Und das bei einem Ausgabepreis von etwa 20 Euro!

Darum gibt es den Euro auch in Nicht-EU-Ländern:

Grundlage ist der Vertrag von Maastricht

Darin werden besondere Währungsverbindungen mit Kleinstaaten berücksichtigt

Dazu zählen neben Monaco auch San Marino und der Vatikan

Das ist die wertvollste 2-Euro-Münze

Doch die wertvollste 2-Euro-Münze stammt aus dem Jahr 2007. Dabei handelt es sich um die erste 2-Euro-Sondermünze, die in Monaco ausgegeben wurde – und zwar zum 25. Todestag von Fürstin Gracia Patricia. Auf der Münze befindet sich ein Bildnis der Oscar-Preisträgerin, die am 13. September 1982 bei einem Autounfall ums Leben gekommen war.

Wer sich eine der 20.000 begehrten Münzen damals gesichert hat, dürfte heute jubeln. Denn sie wird bei Münzhändlern mittlerweile zum Preis von über 4.000 Euro (!) angeboten. Wer den richtigen Riecher hatte, kann sich also über eine enorme Wertsteigerung freuen.