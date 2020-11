Euro: Mann findet Rucksack mit 130.000 Euro – unfassbar, was er damit anstellt

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie müssen viele Deutsche jeden Euro zwei Mal umdrehen.

Um so erstaunlicher ist, was ein Mann mit einem Rucksack, in dem sich 130.000 Euro und weitere Wertgegenständen befanden, gemacht hat.

Euro: Mann findet Rucksack mit 130.000 Euro

Das, was die Polizei Ravensburg berichtet, hört sich fast wie in einem Film an.

Ein Mann geht in einem Park spazieren und findet dort einen Rucksack. Diesen schaut sich der 32-Jährige genauer an und stellt fest, dass sich in ihm eine große Menge Euro-Scheine befindet. Das ist aber noch nicht alles.

Euro: 32-Jähriger findet Rucksack mit unglaublichem Inhalt

Neben den vielen Euro-Scheinen befanden sich auch noch Gold und Silber in dem Rucksack. Den Fund machte der 32-Jährige am vergangenen Freitag im Riedlepark in Friedrichshafen.

Wer nun davon ausgeht, dass der Mann das Geld oder die Edelmetalle an sich genommen hat, der irrt. Bei ihm handelte es sich offenbar um einen ehrlichen Finder. Er brachte den Rucksack samt Inhalt zu einer Polizei-Station.

Wem gehört der Rucksack mit dem vielen Geld?

Bei so einem Fund kommt natürlich die Frage auf, wem der Rucksack gehört und besonders, wie es dazu kommen konnte, dass der Rucksack im Park zurückgelassen wurde.

Die Polizei Ravensburg hatte bei ihren Ermittlungen Erfolg und konnte den Beisitzer feststellen. Er gehörte einem Geschäftsmann aus Friedrichhafen. Auch die Antwort auf die Frage, wie es dazu kam, dass der Rucksack überhaupt im Park zurückgelassen wurde, war leicht beantwortet. Der Geschäftsmann hatte ihn schlichtweg aus Versehen dort stehen lassen.

Immerhin hatte er sehr viel Glück, dass der Finder so ehrlich war und er den Rucksack samt Inhalt wiederbekam. Für den Geschäftsmann war es also nochmal Glück um Unglück. Erstaunlich ist aber vor allem, dass in Zeiten von Kreditkarten und Überweisungen per Smartphone immer noch jemand mit so viel Bargeld durch die Gegend läuft. (gb)