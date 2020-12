Euro: Hast du DIESE seltene 50-Cent-Münze im Portemonnaie? Sie ist 750 Euro wert!

Die eine oder andere Euro-Münze ist deutlich mehr wert, als man auf den ersten Blick vermutet. Bei diesem 50-Cent-Stück solltest du ganz genau hinschauen. Sie kann richtig viel einbringen.

Gemeint ist ein 50-Cent-Stück aus dem Jahr 2002. Diese Euro-Münze trägt das Zeichen der Prägestätte G, für Karlsruhe. Dabei ist die Vorderseite nicht so sehr von Bedeutung. Schau dir die Wappenseite genau an.

Euro: Als Nominal bezeichnet man den Wert, der auf einer Münze draufgeprägt ist. Foto: imago images / Steinach

Euro: Fehlprägungen bringen viel ein

Denn laut der Seite mdm.de wurden einige dieser 50-Cent-Stücke mit dem Wappen des Bundesadlers statt mit dem Brandenburger Tor geprägt. Sie sehen dann wie die 1- und 2-Euro-Münze aus, nur ohne anders farbigen Rand.

Eines dieser Euro-Cent-Münzen wurde am 27. Mai 2010 Tempelhofer Münzenhaus in Berlin für ganze 750 Euro versteigert. Es soll aber noch zu weiteren Fehlprägungen gekommen sein. So sollen weitere 50-Cent-Stücke mit zwei Rückseiten, also dem Bild des Brandenburger Tors, im Umlauf gewesen sein.

Diese 2-Euro-Münze ist selten

Auch wurden versehentlich auf 1-Euro-Münzen Motive der 50-Cent-Münze geprägt. Gerät eines dieser Stücke dir zufällig in die Hände, solltest du einen Münz-Experten aufsuchen. Er kann dir sagen, wie viel diese Euro-Münze wert ist.

Auch bei einer 2-Euro-Münze ist etwas schiefgelaufen. Betroffen ist ein Exemplar aus Belgien aus dem Jahr 2006.

Laut mdm.de ist durch eine versehentliche Stempeldrehung diese Münze, die das Atomium abbildet, zu einer Seltenheit geworden und kann Preise erzielen, die weit über dem eigenen Nominal liegen. (ldi)