Seltene 1-Cent-Münze ist tausende Euro wert – hast du den Glücks-Cent?

Wer diese Cent-Münze bei sich trägt, darf sich enorm glücklich schätzen. Denn sie kann ihren Besitzer ein ganzes Stück reicher machen. Aber eins nach dem anderen.

Immer wieder liest man von Euro-Münzen, die mittlerweile einen immensen Wert haben. Dabei handelt es sich meist um Sonderprägungen, die nur in limitierter Stückzahl produziert wurden. Vor allem die Sonder-Münzen aus kleinen Staaten wie Monaco oder dem Vatikan werden meist in äußerst kleiner Zahl in den Umlauf gebracht. Aufgrund ihrer Seltenheit sind sie bei Sammlern extrem begehrt.

Cent-Münze enorm im Wert gestiegen

Von wertvollen Cent-Münzen liest man hingegen eher selten. Ganz im Gegenteil – über den Sinn und Zweck des „Rot-Geldes“ wird sogar häufig diskutiert. Die kleinen Münzen haben kaum Wert und nerven ihre Besitzer meist nur in den Taschen und Geldbeuteln.

Doch bekanntlich kann auch Kleinvieh Mist machen. Und im Falle einer ganz bestimmten Cent-Münze macht das Kleinvieh sogar mehrere Tausend Euro. Es handelt sich dabei um eine Fehlprägung aus Deutschland. Auf ihr ist ein etwas verunglückter Adler zu sehen sowie Sterne, die bei der Prägung verrutscht sind und sich nun viel zu nah am Rand der Münze befinden.

Diese seltene Cent-Münze wurde in Italien zuletzt unter Sammlern gehandelt. Das Startgebot lag bei 2.500 Euro. Letztendlich wechselte die Münze für 6.000 Euro den Besitzer.

Weitere wertvolle Cent-Münzen

Es ist nicht die einzige Cent-Münze, die nun sehr viel mehr wert ist als nur einen Cent. Und um diese Münze zu finden, können wir gleich in Italien bleiben. Kaum waren die ersten Euro-Münzen im Einsatz, ging 2002 bei der Produktion von rund 7.000 1-Cent-Münzen in Italien gehörig was schief.

Anstelle der Zitadelle Castel del Monte aus Apulien wurde auf den Münzen aus Versehen die Turiner Mole Antonelliana geprägt. Das Missgeschick von damals macht die Besitzer der Münzen heute reich. In Italien wurde eine solche Münze einst für 6.600 Euro versteigert.