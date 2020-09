Aktualisiert: am 26.09.2020 um 07:32

Euro: Dieses Centstück ist wirklich mehrere tausend Euro wert – SO kannst du es erkennen

Mit dem Euro kamen auch die Cent - keine Münzen sind weniger wert als die kleinen aus Kupfer.

Dennoch können gewisse Euro- und Cent-Münzen einen ganz anderen Wert haben als den, der darauf angegeben ist - nämlich ein Vielfaches davon. Ist eine Münze besonders selten, kannst du dafür sogar mehrere Tausend Euro erwarten.

Euro: DIESES Cent-Stück ist Tausende von Euros wert

Ein besonderes Centstück ist wirklich so viel wert. Aber woran erkennst du sie? Und wie viel Geld kannst du dafür bekommen?

Geringer könnte der Wert eines Centstücks nicht sein. Und dennoch kann dir ein gewisses 1-Centstück gleich mehrere Tausend Euro einbringen. Sammler zahlen für eine alte italienische 1-Cent-Münze nämlich stolze 6000 Euro! Darüber berichtet das Portal „Gentside“.

Das 1-Centstück stammt aus dem Jahr 2002 und ist deutlich größer als seine ursprüngliche Größe. Die Münze ist nämlich so groß wie ein 2-Centstück.

Das ist der Euro:

Einheitliche Währung der EU - in 19 der 27 EU-Länder offizielle Währung

Einfuhr 2002

Im Oktober 2019 insgesamt rund 23,2 Milliarden Euro-Banknoten im Umlauf

Zentralbanken schaffen Euro-Bargeld und bringen es in Umlauf

Aufmerksamkeit kann sich auszahlen

Euro: Sammler sind bereit, für Münzstücke mehrere tausend Euro zu zahlen. (Symbolbild) Foto: imago images / Döhrn

Die 1-Centmünze im Wert von 6000 Euro ist allerdings nicht einfach zu finden. Im Oktober waren mehr als 36,5 Milliarden 1-Centstücke im Umlauf. Doch auch wenn du nicht ein solch überdimensionales 1-Centstück besitzt, so gibt es auch andere Euro-Münzen, die unter Sammlern heiß begehrt sind.

Diese EU-Länder haben ihre eigene Währung:

Dänemark

Schweden

Tschechien

Polen

Bulgarien

Kroatien

Rumänien

Ungarn

Es lohnt sich also, die Augen offen zu halten und das Münzgeld in deinem Portemonnaie zu durchschauen. Hat es eine ungewöhnliche Ausprägung, so könnte es dich vielleicht um mehrere Tausend Euro reicher machen, wie „Gentside“ schreibt.

Also könnte es sich lohnen, immer ganz genau zu prüfen, welche Cent- und Euro-Stücke du mit dir rumträgst! (nk)