Euro: Hast du diese Münze? Sie ist richtig viel wert

Manchmal ist eine Euro-Münze mehr wert, als das, was auf ihrer Vorderseite eingraviert ist. Denn einige Euro-Münzen haben Fehler und die sind bei Sammlern sehr begehrt. So kannst du mit einer ganz besonderen Euromünze deinen Geldbeutel mal richtig voll machen.

Münzsammler freuen sich besonders, wenn ihnen Euro-Fehlprägungen in die Hände kommen. Doch die sind selten. Deswegen versuchen sie ihr Glück bei Auktionen. Aber nicht bei Ebay und Co.

Euro: Versteigerung bringt viel mehr ein

Sie ersteigern seltene Euro-Münzen bei Auktionshäusern, die sich auf die Numismatik (Geld- und Münzwesen) spezialisiert haben.

Mehr als 100 Euro im Tausch gegen eine Münze? Klingt verlockend! Foto: IMAGO / Future Image

Dort kannst du deine Euro-Münze hinbringen, sollte sie mehr wert sein. Eine davon ist zum Beispiel eine 1-Euro-Münze aus Monaco. Hast du sie vielleicht auch?

Das ist der Euro:

Der Euro ist die Währung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion

Er wurde am 1. Januar 2002 als Bargeld eingeführt

19 Mitgliedsstaten der EU werwenden den Euro

somit haben neun Länder weiter ihre eigene Währung

2013 wurde eine zweite Serie von Scheinen vorgestellt, die sicherer sein sollen

Sie wurde am 1. Dezember 2020 beim Auktionshaus Felzmann in Düsseldorf online für 120 Euro versteigert! Was so besonders an ihr ist? Es ist eine Fehlprägung.

Wenn Euro-Münzen geprägt, also der Wert auf den Metall-Rohling gestanzt wird, kann es unter Umständen zu Fehlern kommen. Normalerweise werden diese Münzen dann aussortiert. Doch einige gelangen dennoch in den Umlauf.

Diese EU-Länder haben keinen Euro:

Bulgarien

Dänemark

Kroatien

Polen

Rumänien

Schweden

Tschechische Republik

Ungarn

Vereinigtes Königreich

Euro: So sieht die Münze aus

Und genau diese Münzen sind bei Sammlern beliebt. So auch die Euro-Münze aus Monaco. Sie zeigt Print Albert II. und stammt aus dem Jahr 2007. Nur 2991 Exemplare wurden davon hergestellt.

Dabei wurde aber vergessen, die Münzstätte und Graveurzeichen darauf zu stanzen. Deswegen ist sie so wertvoll. Ein Bild dieser Euro-Münze findest du hier. Also, schnell im Portemonnaie nachschauen, vielleicht entdeckst du auch noch andere Fehler auf deinen Euro-Münzen und hast beim Auktionshaus etwas Glück.

Vorsicht allerdings bei Angeboten auf Ebay und Ebay-Kleinanzeigen: Dort sind immer wieder Händler unterwegs, die mit dreisten Angebote unwissende Käufer abzocken wollen. Ein Münzhändler spricht sogar von einem „Skandal“. (ldi)

