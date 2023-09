Euro: 50-Cent-Münze soll halbe Million wert sein – Experte mit deutlichen Worten

Eine Euro-Münze, die mehr als nur ein oder zwei Euro wert ist – sondern dir möglicherweise mehrere Tausend Euro einbringt?

Immer wieder ist von Euro- oder Cent-Münzen die Rede, die aufgrund besonderer Motive oder Fehlprägungen plötzlich enormen Sammlerwert besitzen. Eine solche Münze im Portemonnaie zu finden wäre quasi wie ein kleiner Lottogewinne.

Die angeblichen Sammlerwerte steigen dabei teilweise in astronomische Höhen. Ein Verkäufer verlangt nun sogar 500.000 Euro für eine 50-Cent-Münze. Zurecht? Wir haben mit einem Experten über die Mega-Münze gesprochen.

Euro: Ist diese Münze 500.000 Euro wert?

Dem Verkäufer zufolge stammt die 50-Cent-Münze aus Finnland – und soll aus dem Jahr 2000 stammen. Merkwürdig. Denn eigentlich wurde der Euro erst 2002 in der EU in Umlauf gebracht. Doch genau dieses fehlerhafte Prägedatum soll die Münze so wertvoll machen. Genauso wie eine inkorrekte Zahl an EU-Ländern im seitlichen Münzenrelief – und die Signatur „LL“ auf der Zahlseite, die auf den belgischen Münz-Designer Luc Luycx hinweisen soll.

Doch reichen diese drei Besonderheiten aus, um eine halbe Million für diese Münze zu verlangen. Michael Becker ist Vorsitzender im Berufsverband des Deutschen Münzfachhandels – und der findet auf Anfrage unserer Redaktion mehr als deutliche Worte zu diesem Angebot.

Experte schimpft: „Sittenwidrig“

„Es gibt keine Euro-Fehlprägungen, die einen solch utopischen Wert wie zum Beispiel 500.000 Euro haben!“, meint Becker. Sein Verband betont, dass es natürlich Münzen gibt, die wegen optischer Besonderheiten „mit einem Sammlerwert deutlich über den Nennwert gehandelt werden“ – aber die würden niemals solche Höhen erreichen.

„Euro-Umlaufmünzen, die einen fünf- oder sechsstelligen Sammlerwert besitzen, gibt es nicht“, schimpft Verbandsgeschäftsführer Stefan Lutter. „Derartige Angebote sind sittenwidrig und haben im Streitfall auch gerichtlich keine Aussicht auf Bestand.“

Mehr News:

Bei 2-Euro-Münzen erreiche der Sammlerwert maximal einen dreistelligen Eurobereich. Eine Ausnahme stellen kleine Prägeauflagen dar – wie beispielsweise eine Sondermünze mit dem Portrait von Grace Kelly, die 2007 in Monaco geprägt wurde. Mit einem Wert von bis zu 3.000 Euro ist sie der Spitzenreiter unter den 2-Euro-Münzen.