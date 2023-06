Eine 2-Euro-Münze hat einen Wert von 2 Euro – das klingt nur logisch. Doch hinter gewissen Münzen verbirgt sich oft ein höherer Wert als du denkst.

Sammler sind von ihnen fasziniert und viele wissen gar nicht, dass sie sie vielleicht im Portemonnaie die ganze Zeit mit sich tragen: Die Rede ist von Euro-Münzen, die beispielsweise aufgrund einer Fehlprägung einen höheren Wert haben.

Krasse Angebote auf Ebay

Vor allem auf der Online-Plattform Ebay findest du jede Menge Angebote, wenn du in der Suchmaske „Fehlprägung“ eingibst. Manche Angebote gehen sogar in den fünfstelligen Bereich! Da fragt man sich doch: Habe ich vielleicht auch solch ein Schätzchen in der Geldbörse liegen?

Zurzeit gibt es auf Ebay beispielsweise das Angebot einer sogenannten „Spiegelei-Münze“ für aktuell 151 Euro, wie „Rosenheim 24“ berichtet. Diese Fehlprägung erkennst du sofort: Es scheint so als würde das Innere der Münze über den silbernen äußeren Rand laufen. So wie bei einem Spiegelei, bei dem das Eigelb ausläuft.

Manche Euro-Münze nur abgenutzt

Und es gibt noch etliche weitere Angebote: Zum Beispiel ein angeblicher Euro-Rohling, der außen am Rand zwar Zahlen und Sterne hat, aber innen keine Prägung. Für diese unfertige 2-Euro-Münze möchte der Verkäufer fast 9.000 Euro haben!

Generell gilt: Wenn sich eine Münze von der Norm unterscheidet, ist sie mehr wert, wie „Rosenheim 24“ schreibt. Aber nicht alles ist direkt eine Fehlprägung. Da eine Münze sehr lange im Umlauf ist (teilweise Jahrzehnte lang!), können auch Abnutzungen, Kratzer und Absplitterungen wie Fehlprägungen aussehen. Das sind sie natürlich dann nicht. Aber vielleicht schaust du am besten mal direkt in deinem Portemonnaie nach der „Spiegelei-Münze“ nach.