Euro: Diese seltene 2-Euro-Münze ist extrem wertvoll – schau schnell in deine Geldbörse

In Zeiten der Inflation drehen wir aktuell jeden Euro und Cent zwei Mal um. Doch das sollten wir nicht nur tun, um der Ebbe im Portemonnaie vorzubeugen, sondern auch, um zu kontrollieren, ob sich nicht eine wertvolle Münze darin verbirgt.

Mittlerweile dürfte vielen bekannt sein, dass vor allem Fehlprägungen den Wert von Münzen ins Unermessliche steigern können. So wird etwa eine 2-Euro-Münze mit einem Strichmännchen auf der Rückseite derzeit für bis zu 5.000 Euro auf Ebay gehandelt (hier mehr). Doch so manches Geldstück wird auch zu besonderen Anlässen oder Gedenktagen verliehen, wie auch die 2-Euro-Münze im folgenden Fall.

Besondere Euro-Münze ist ausVatikan

In fast allen Ländern der Europäischen Union zahlt man mittlerweile mit der Währung Euro. Selbst im Kleinstaat Vatikan gilt er als gängiges Zahlungsmittel. So klingt es durchaus plausibel, dass der Vatikanstaat auch seine eigenen Münzen prägt.

Die Besonderheit? Diese Münzen werden oft nur in begrenzter Zahl geprägt. Und wer sich ein wenig mit Münzen auskennt, der weiß: je seltener ein Geldstück, umso höher sein Preis. Daher zahlen Sammler dafür oft hohe Beträge, um diese Raritäten ihr Eigen nennen zu dürfen.

So auch bei der 2-Euro-Münze „Zum Weltjugendtag“. Auf der Vorderseite gleicht sie jeder normalen Münze. Doch auf der Rückseite enthüllt sich der wahre Wert des Geldstücks. Sie zeigt den Kölner Dom und einen Kometen. Damit soll an den Weltjugendtag in Köln im Jahr 2005 erinnert werden.

Münze ist circa 300 Euro wert

Doch lässt sich mit der Münze auch eine goldene Nase verdienen? Das liegt wohl im Auge des Betrachters. Denn rund 300 Euro geben Sammler derzeit für das besondere Geldstück, das aus dem Vatikanstaat stammt, aus.

Noch mehr News:

Du solltest vorm nächsten Einkauf also besser mal in deinem Geldbeutel nachschauen, ob sich die wertvolle 2-Euro-Münze nicht zwischen anderen Geldstücken versteckt. Im Netz kannst du dich informieren, wie du die Münze dann zu barem Geld machen kannst. Denn dafür ist nicht immer der Gang zum Experten von Nöten.