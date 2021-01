Euro: Besitzt du zufällig diese 1-Euro-Münze? Sie ist ein Vermögen wert

Es gibt Euro-Münzen, die richtig viel Geld bescheren können. Einige davon hast du vielleicht auch schon in deinem Portemonnaie gehabt!

Seit 18 Jahren gibt es mittlerweile den Euro. Unzählige Münzen hatten wir bereits in den Händen. Aber hast du sie dir mal genauer angeschaut? Denn einige Euro-Münzen haben kleine Fehler – und die können richtig viel Geld einbringen.

Vor allem eine Münze aus unserem Nachbarsland könnte viel Geldregen bescheren.

Euro: Diese Stücke sind richtig viel wert

Wenn eine Euro-Münze nicht der Norm entspricht, zum Beispiel ein falsches Bild zu sehen ist, sprechen Münz-Experten von einer Fehlprägung. Und eben diese sind sehr beliebt bei Sammlern. Bei Auktionen legen sie dafür ein vielfaches des Wertes hin.

Euro: Die Vorderseite einer Münze nennt man „Avers“, die Rückseite „Revers“. Foto: imago images / PPE

Eine der Fehlprägungen ist eine 1-Euro-Münze aus den Niederlanden. Bei einer Auktion in Düsseldorf vor acht Jahren wurden drei davon für insgesamt 500 Euro angeboten. Was an diesem Euro besonders ist? Die Königin Beatrix und das Wertseitenzentrum fehlen auf der Rückseite.

Auch sind diese drei Münzen leichter gewesen, als sie sein sollten. Eine 1-Euro-Münze wiegt normalerweise 7,5 Gramm. Die drei Münzen wiegen aber 5,55 sowie 5,78 und 6,18 Gramm. Außerdem haben sie eine sehr dünne Pille, der Kern.

----------------

Diese EU-Länder haben ihre eigene Währung:

Dänemark

Schweden

Tschechien

Polen

Bulgarien

Kroatien

Rumänien

Ungarn

----------------

Ebenfalls bei der Auktion wurde ein 20-Cent-Stück von 1999 angeboten. Bei diesem Exemplar fehlte der Ring. Zusätzlich war sie etwas schief geprägt. Die Münze wurde für 250 Euro angeboten.

+++ Euro: Hast du DIESE seltene 50-Cent-Münze im Portemonnaie? Sie ist 750 Euro wert! +++

Was öfter mal vorkommt: Euro-Münzen haben noch die alte Europa-Karte draufgeprägt. Wie in diesem Beispiel:

Euro: Diese 20-Cent-Münze ist viel mehr wert als draufsteht

Diese 20-Cent-Münze aus der Prägestätte Stuttgart zeigt die Karte, die eigentlich nur bis 2006 verwendet wurde. Da es diese Fehlprägung öfter gab, bringt diese Euro Münze nicht ganz so viel ein, wie die oberen Beispiele.

------------

Mehr zum Thema Euro:

------------

Doch 20 bis 40 Euro sollten Münz-Sammler dafür schon hinblättern. Je besser die Euro-Münze erhalten ist, desto mehr sind Fans bereit dafür zu zahlen. Nach dem Einkaufen einen Blick ins Portmonnaie zu werfen lohnt sich also.

Besitzt du diese seltene 1-Euro-Münze? Sie ist mehr wert als du denkst. Foto: imago images / agefotostock / Frank Sorge (Montage: DER WESTEN)

2-Euro-Münze: So wertvoll ist dieses Exemplar

Doch nicht nur die 1-Euro-Münze sorgt für Aufregung. Auch die 2-Euro-Münze blieb von Fehlprägungen nicht verschont. Hier liest du, wie wertvoll solche Exemplare sein können>>> (ldi)