SPIEL Essen macht es offiziell: Dieses Spiel gewinnt den begehrten Titel

Zahlreiche Spiele-Fans, viele Aussteller und endlose Optionen: Doch welches Spiel schafft es ganz nach oben? Auf der SPIEL Essen 2025, dem Mekka aller Spielebegeisterten, wurde erneut der Deutsche Spiele Preis (DSP) verliehen – die wichtigste Auszeichnung, die nicht von einer Jury, sondern direkt von der Community vergeben wird.

Und das Ergebnis? Das steht nun fest – ein Nominierter räumt sogar doppelt ab!

Deutsche Spiele Preis 2025: SPIEL Essen verkündigt den Sieger

Jubel, Spannung und jede Menge Würfelglück: Auf der SPIEL Essen 2025 wurde der wichtigste Community-Preis der Brettspielszene vergeben – der Deutsche Spiele Preis (DSP). Und dieses Jahr führt kein Weg an einem Spiel vorbei, das die Herzen der Spieler im Sturm erobert hat: „SETI: Auf der Suche nach außerirdischem Leben“ von Tomáš Holek (CGE / HeidelBÄR Games) ist der große Gewinner! In diesem Strategiespiel begeben sich die Spieler auf eine wissenschaftliche Expedition durch das Weltall.

++ Auch spannend für dich: SPIEL Essen 2025: Auktion löst Verwirrung aus – „Was soll der Mist?“ ++

Ihr Ziel: Signale fremder Zivilisationen aufspüren, Kontakt herstellen – und dabei die Zukunft der Menschheit in den Sternen sichern. Kein Wunder, dass die Community begeistert ist. Auf Platz zwei landet „Endeavor: Die Tiefsee“ von Carl de Visser und Jarratt Gray (Frosted Games / Board Game Circus). Hier tauchen die Spielenden ab in die unerforschten Abgründe der Ozeane.

„Bomb Busters“ räumt doppelt ab

Bronze, also der dritte Platz, geht an „Bomb Busters“ von Hisashi Hayashi (Pegasus Spiele) – ein explosiv-spannendes Taktikspiel, bei dem es um Mut, Timing und ein gutes Nervenkostüm geht. Übrigens: Dieses Spiel sahnt gleich doppelt ab, denn es gewinnt woanders den ersten Platz. Es ist nämlich das Spiel des Jahres. Und die anderen Plätze? Nun, hier eine kleine Übersicht:

4. Platz: Castle Combo von Grégory Grard und Mathieu Roussel (Kosmos)

5. Platz: Faraway von Johannes Goupy und Corentin Lebrat (Kosmos)

6. Platz: Civolution von Stefan Feld (Deep Print Games/Pegasus Spiele)

7. Platz: Blood on the Clocktower von Steven Medway (Funtails)

8. Platz: Slay the Spire: Das Brettspiel von Gary Dworetsky, Anthony Giovannetti und Casey Yano (Nice Game)

9. Platz: Astrobienen von Connie Vogelmann (Feuerland Spiele)

10. Platz: Dune: Imperium Uprising von Paul Dennen (Asmodee)

Mehr News aus Essen:

Selbstverständlich gab es auch in der Kategorie „Kinderspiele“ einen Gewinner: Den ersten Preis holte sich hier das Spiel „Die kleinen Alchemisten“ von Matúš Kotry (CGE/Heidelbär). Somit ist klar: Eines der Spiele schafft es bestimmt unter den Weihnachtsbaum – denn wer freut sich nicht über ein brandneues Spiel?