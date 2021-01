Ein Brand in Essen hielt den Stadtteil Frohnhausen mehrere Stunden in Atem.

Essen: Feuer-Drama in Mehrfamilienhaus ++ Familie zum Teil schwer verletzt ++ Nachbar löscht brennenden Vater

Essen. In Essen kam es am Samstagabend gegen 20.35 Uhr zu einem Feuer-Drama in einem Mehrfamilienhaus.

Als die Feuerwehr Essen in der Freytagstraße eintraf, stand die Wohnung in Essen-Frohnhausen in Flammen.

Essen: Brandursache – Ethanol-Ofen

Eine fünfköpfige Familie erlitt bei dem Unglück zum Teil schwere Verletzungen.

Als die Polizei in der Freytagstraße eintraf, konnten die Beamten einen Familienvater und ein Kind mit schweren Brandverletzung aus der Wohnung retten. Dabei kam es zu dramatischen Szenen: Ein Nachbar des Vier-Parteien-Hauses hatte den Vater zuvor mit Wasser übergossen, weil dieser an den Ärmeln und der Hose Feuer gefangen hatte. Danach hatte der Nachbar sogar angefangen, das brennende Mobiliar in der Wohnung mit einem Pulverlöscher zu löschen.

Der Vater und eines Kinder wurden anschließend von Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus nach Bochum gebracht, wo sich nun Spezialkräfte um die Wunden kümmern.

Zwei Löschzüge der Feuerwehr Essen wurden zum Einsatz gerufen, um den Brand vor Ort zu kontrollieren. Von den Beamten vor Ort konnte schnell festgestellt werden, dass es sich bei der Brandursache um eine fehlerhafte Nutzung eines Ethanol-Ofens handelte.

Essen: Mutter und zwei Kinder erleiden Rauchgasvergiftungen

Die Mutter und die beiden anderen Mädchen wurden von den Rettungskräften in ein Essener Krankenhaus gebracht. Sie erlitten schwere Rauchgasvergiftungen.

Der Einsatz der Nachlöscharbeiten mit 35 Kräften war gegen 22.10 Uhr beendet. (ali)