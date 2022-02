ESC: SIE will den Sieg für Deutschland holen – Doch DAMIT hat alles angefangen

Der ESC wird in diesem Jahr zum 66. Mal stattfinden und dabei auch wiederholt unter Pandemie-Bedingungen. Am 14. Mai geht es nach Turin, Italien, für das Finale.

Doch wer wird sich dieses Jahr in Deutschland für den großen ESC-Showdown qualifizieren? Eine 28-jährige Hamburgerin will den Schritt jetzt wagen. Darüber berichtet unser Partnerportal „MOIN“.

2021 stand Jendrik für Deutschland auf der Bühne, holte jedoch nur den vorletzten Platz. Foto: IMAGO / ANP

ESC: Hamburgerin will für Deutschland antreten – DAHER könntest du sie kennen

Die Hamburger Singer-Songwriterin Emily Roberts will ihren ESC-Song am 10. Februar vor dem Internet-Publikum präsentieren. Dann will auch der Sender ARD die restlichen Kandidaten bekannt geben. Der Vorentscheid wird dann im Folgemonat am 4. März live aus Berlin übertragen.

Das ist der Eurovision Song Contest (ESC):

auch Grand Prix Eurovision de la Chanson genannt

seit 1956

jährlicher Gesangwettbewerb der europäischen Länder

Veranstalter ist die Europäische Rundfunkunion (EBU)

die Rundfunkanstalten aller Staaten der EBU können daran teilnehmen

darum ist auch Australien in diesem Jahr (2022) wieder dabei

mehr als 180 Millionen Zuschauer

Der Name Emily Roberts dürfte vielen bereits bekannt sein, ihr Cover von „Bittersweet Symphony“ zählt bislang über 100 Millionen Klicks bei Spotify. Und auch mit „In This Together“, dem Titelsong beim „Dschungelcamp“ 2020, und dem Lidl-Weihnachtssong „Santaclara“ macht sich die 28-Jährige bereits einen Namen.

Welchen Song sie zum Vorentscheid des Gesangs-Contest mitbringt, will sie noch nicht verraten. Im Interview mit MOIN erzählt sie jedoch, wie sie überhaupt erst zur Musik gekommen ist. Das und vieles mehr kannst du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“ nachlesen. (mbo)