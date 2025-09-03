Erdkern ändert plötzlich die Richtung – wir können die Folgen zu spüren bekommen

Der innere Erdkern hat seine Rotation gestoppt und möglicherweise umgekehrt. Neue Forschungsergebnisse zeigten diese außergewöhnliche Veränderung. Diese könnten wir jetzt sogar selbst zu spüren bekommen.

Erdkern beeinflusst unser Magnetfeld

Der Erdkern besteht aus Eisen und Nickel und beeinflusst das Magnetfeld der Erde. Dieses schützt uns vor kosmischer Strahlung. Wissenschaftler analysierten 30 Jahre lang seismische Wellen, um den Kern zu untersuchen. Die Laufzeiten dieser Wellen lassen auf eine Verlangsamung bis hin zum Stillstand des Kerns schließen.

Veränderungen der Rotation könnten das Magnetfeld verändern und Auswirkungen auf Tierwanderungen, Satellitensysteme und Kommunikation haben. Frühere Daten legen nahe, dass solche Phänomene alle 70 Jahre auftreten.

Kernbewegungen könnten die Tageslänge ändern

Die Dynamik des Erdkerns beeinflusst auch die Länge eines Tages. Geringe Schwankungen könnten langfristig Wetter- und Klimasysteme verändern. Wissenschaftler untersuchen zudem Zusammenhänge zwischen Kernbewegungen und Erdbeben oder Vulkanaktivitäten. Solche geologischen Effekte treten zwar zeitverzögert auf, ihre Folgen können jedoch jahrzehntelang anhalten.

„Die Vorgänge tief im Erdinneren stehen in engem Zusammenhang mit unserem Leben an der Oberfläche“, betonen die Forscher, ein Team der Peking University und der University of Southern California. Deren Studie wurde in der Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlicht. Für die Wissenschaft bleibt der innere Erdkern ein Mysterium. Trotzdem zeigen die aktuellen Studien: Sein Einfluss reicht weit über die tiefe Erde hinaus und prägt unseren Alltag.

