Erdbeben-Katastrophe in Afghanistan! Mindestens 250 Tote ++ Hunderte Verletzte

Afghanistan wird regelmäßig von Naturkatastrophen heimgesucht, darunter Erdbeben und Überschwemmungen. Aktuell erschüttert ein schweres Erdbeben die Region und fordert zahlreiche Opfer.

In Afghanistan hat ein Erdbeben große Verwüstungen angerichtet. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Bachtar sind mindestens 250 Menschen gestorben. Rund 500 weitere wurden verletzt.

Erdbeben fordert Tote und Verletzte

Im Osten Afghanistans kamen zwei Kinder ums Leben, als das Dach ihres Hauses einstürzte. Das Erdbeben hatte in der Provinz Nangarhar sein Zentrum und eine Stärke von 6,0. Behörden meldeten mindestens 15 Verletzte. Auch in Kabul und Islamabad spürten Menschen die Erschütterungen.

Die Hindukusch-Region ist stark erdbebengefährdet, da dort die Eurasische und die Indische Erdplatte aufeinandertreffen. Immer wieder kommt es zu heftigen Beben, die Häuser zerstören und Menschen verletzen.

Neben dem Erdbeben ereigneten sich Überschwemmungen in Nangarhar. Dabei kamen samstagnachts fünf Menschen ums Leben. Die Region ist immer wieder von Naturkatastrophen betroffen. (mit dpa und AFP)

