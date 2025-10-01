Schweres Erdbeben auf den Philippinen! Mindestens 60 Menschen gestorben

Ein Erdbeben der Stärke 6,9 hat die Philippinen erschüttert und mindestens 69 Menschen getötet. Bernardo Rafaelito Alejandro IV vom Zivilschutz des Landes hofft, dass die Opferzahl im zweistelligen Bereich bleibt.

Zahlreiche Menschen wurden durch herabfallende Trümmer verletzt. Es gelten weiterhin Personen als vermisst, genaue Zahlen liegen noch nicht vor. Mehr Infos erfährst du hier!

Erdbeben erschüttert dicht besiedelte Provinzen

Das Erdbeben traf die Küstenregionen Cebu und Leyte und dauerte laut Experten etwa 30 Sekunden. Rund 800 Nachbeben mit Stärken bis 4,8 folgten. Kurz nach den Erdstößen wurde vor einem möglichen Tsunami gewarnt – später gab es Entwarnung. Cebu und Leyte sind Heimat von fast sechs Millionen Menschen.

Alejandro sagte: „Wir glauben, dass dieses Erdbeben eine große Katastrophe ausgelöst hat.“ Besonders betroffen ist Bogo City mit 30 Toten durch einen Erdrutsch. In San Remigio kamen 22 Menschen ums Leben, einige während eines Basketballspiels. „Die Sporthalle stürzte ein“, berichtete Polizeichef Jan Ace Elcid Layug.

Schäden und Opferzahlen durch das Erdbeben

Suchtrupps arbeiten unermüdlich, um Überlebende zu finden. Alejandro betonte: „Wir befinden uns noch in der goldenen Stunde. Wir können noch mehr Leben retten.“ Viele Gebäude sind zerstört, Stromausfälle häufen sich, und Straßen wurden schwer beschädigt. Die Bevölkerung ist traumatisiert und schläft aus Angst vor Nachbeben im Freien.

Vor dem Cebu Provincial Hospital wurden Leichensäcke aufgereiht, berichtete Ainjeliz Orong. Das Erdbeben beschädigte das Krankenhaus schwer, Patienten mussten in Zelten untergebracht werden. Die Philippinen liegen am Pazifischen Feuerring, einer Zone starker seismischer Aktivität. Daher gehören Erdbeben und Vulkanausbrüche dort zu den immer wiederkehrenden Naturgefahren. (mit dpa)