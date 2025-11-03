Paukenschlag im Entführungsprozess! Bittere Gewissheit für Christina Block

Ein langer, schmerzhafter Kampf ums Sorgerecht ist zu Ende – und für Christina Block endet er bitter. Die 51-Jährige muss sich von ihren beiden Kindern Klara (15) und Theodor (11) endgültig verabschieden.

Ein dänisches Gericht entschied, dass der Vater das alleinige Sorgerecht erhält und jeglicher Kontakt zur Mutter den Kindern verwehrt bleibt.

Christina Block: Bekommt sie ihre Kinder zurück?

Es ist endgültig: Ein dänisches Gericht hat Christina Block (51), Erbin der Steakhaus-Kette Block House, das elterliche Sorge- und Umgangsrecht entzogen. Wie die Vestre Landsret (Westliches Landesgericht Dänemark) laut „Bild.de“ am 3. November entschied (Aktenzeichen: BS-28648/2025, BS-28704/2025-VLR), darf die Mutter ihre Kinder Klara (15) und Theodor (11) fortan nicht mehr sehen.

Damit steht fest, dass Vater, Stephan Hensel, das alleine Sorgerecht für die Kinder erhält. Hintergrund sind offenbar massive psychische Belastungen: Das Gericht schreibt, die Kinder seien schwer traumatisiert und hätten mehrfach deutlich erklärt, keinen Kontakt zu ihrer Mutter zu wünschen. Eine von Christina Block geforderte neue psychologische Begutachtung lehnten die Richter ab – eine erneute Untersuchung würde den Kindern nach Ansicht des Gerichts nur schaden.

Block und Hensel forderten Sorgerecht – Drama um Entführungsfall

Das Gericht betont in seinem Beschluss, dass bereits umfangreiche Unterlagen, darunter Schulberichte und Kinder- und Jugendgespräche aus den Jahren 2024/25, vorliegen. Eine weitere Untersuchung sei unnötig und würde die Kinder nur zusätzlich belasten. Das Gericht stellte außerdem klar, dass die Kinder keinen Wunsch nach Kontakt äußerten.

Dabei hatte Christina Block schon zuvor versucht, das Verfahren auszusetzen, um eine kinderpsychologische Untersuchung erstellen zu lassen. Sie forderte zudem das alleinige Sorgerecht oder zumindest gemeinsames Sorgerecht mit begleitetem Umgang. Stephan Hensel hingegen hatte von Beginn an das alleinige Sorgerecht gefordert – und nun vor Gericht Recht bekommen.

Die Hintergründe des Konflikts sind ebenfalls brisant, denn in der Neujahrsnacht 2023/24 wurden die Kinder gewaltsam von maskierten Personen aus Dänemark entführt und ihrer Mutter übergeben. Seither leben Klara und Theodor unter Sicherheitsmaßnahmen, mit geheimer Identität, bei ihrem Vater. Dabei bestreitet Christina Block eine Beteiligung an der Entführung und wirft Hensel vor, die Kinder manipuliert und Behörden getäuscht zu haben.

Für Christina Block ist das Urteil ein harter Schlag: Sie verliert nicht nur das Sorgerecht, sondern darf ihre beiden jüngsten Kinder Klara (15) und Theodor (11) von jetzt an nicht mehr sehen. Noch tragischer ist, dass die Entscheidung in endgültiger Instanz fiel und somit nicht mehr infrage gestellt werden kann.